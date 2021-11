Bélgica.- Accidente en Bélgica: Una mujer falleció después de caer a un acantilado de 30 metros de altura tras posar para una selfie al borde del precipicio.

Los hechos se registraron en el pueblo de Nadrin en la provincia de Luxemburgo, cuando Zoe Snoeks de 33 años resbaló y cayó en el río Ourthe.

Según detalló Joeri Janssen, esposo de la víctima, la pareja viajaba con sus dos perros Joy e Ivy y planeaban terminar su recorrido el día que sucedió la tragedia.

Después de que su esposo se percatara que la mujer cayó al precipicio pidió ayuda a un equipo de rescatistas.

Me volví hacia los perros y les dije que esperaran. Cuando me volví hacia Zoe, ella ya no estaba allí. Ella acababa de desaparecer. Debe haber sucedido en menos de cinco segundos… No vi ni escuché nada. Sin crujidos, sin gritos ni gritos. Miré hacia arriba y solo vi polvo”, expresó el hombre,