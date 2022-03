Aeropuertos más bonitos del mundo: No figura el Felipe Ángeles pese a lo que costó

México. Sin duda alguna, tener en un país un aeropuerto bonito o con todas las comodidades, es un gran ejemplo de un buen trabajo, El Universal dio a conocer en un reportaje que una de las obras simbólicas del presidente, Andrés Manuel López Obrador, el Aeropuerto Felipe Ángeles, costó más de 116 mil millones de pesos, y no figura dentro de los más bonitos del mundo.

De acuerdo a aircrewlifestyle.com, el libro The Art of the Airport: The world’s most beautiful Terminals presenta varios aeropuertos que no solo brillan por su servicio, sino por el diseño de estos y de como dan otra cara al país de donde lo construyeron, pero en el reportaje no mencionan a ninguno de México.

1.- WLG Wellington, Nueva Zelanda

Es considerado como uno de los más bonitos del mundo por su diseño vanguardista. Opera con una amplia oferta de vuelos de cabotaje y algunos internacionales, siendo la mayoría de Australia y otras poblaciones vecinas. Más de 5 millones de pasajeros lo transitaron en 2008.

WLG Wellington, uno de los más atractivos del mundo.

2.- KIX Kansai, Japón

Este aeropuerto es sin duda llamativo por ser uno con mayor número de vuelos en Japón. Asimismo, está ubicado en una isla artificial en la bahía de Osaka, Japón. Fue diseñado por el arquitecto Renzo Piano e inaugurado el 4 de septiembre de 1994.

Kansai es uno de los que más vuelos registran en todo el mundo.

3.- SZX Shenzen, China

Esta obra fue inaugurada el 12 de octubre de 1991. Ocupa una superficie de 10.8 km ².

El aeropuerto está experimentando gran expansión con una nueva terminal (en construcción). Una segunda pista fue recientemente completada. El aeropuerto movió a 26.713.610 pasajeros en 2010.

Así luce desde las alturas SZX Shenzen.

4.-DCY Dabba, Tíbet

Este aeropuerto es sin duda uno de los más llamativos del mundo. Se encuentra a 4411 msnm y es considerado el aeropuerto más alto del mundo, sobrepasando al Aeropuerto de Bangda en Tíbet que se encuentra a 4334 msnm. Está diseñado para albergar a 280 mil personas por año.

DCY Dabba tiene un diseño vanguardista,

5.- BOM Mumbai, India

Su diseño lo hace también único y admirado, además de ser uno de los más costosos del mundo, roba cámara por si forma. Es el segundo aeropuerto más ocupado del país en términos de tráfico total e internacional de pasajeros después de Delhi. Su tráfico de pasajeros fue de aproximadamente 49,8 millones en el año 2018.

La terminal de Mumbai es visitada por millones de extranjeros.

