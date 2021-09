Ciudad de México. – En algún momento de su vida, es normal que un chico que es hijo único tenga el deseo de tener un hermano con quien jugar, compartir, pelear, sobre todo cuando se da cuenta que otros compañeros o amigos sí los tienen.

Por este tipo de situaciones cotidianas, un niño se hizo viral en Tik tok, al pedirle a su papá un hermano y la respuesta causó gracias a todos los cibernautas

El chico del video de nombre Valentín, menciona al inicio de este que se trataba de un día más de tristeza, pues no tenía un hermanito con quien jugar.

Posteriormente, Valentín señaló en el video que su papá había tomado la decisión de no tener más hijos, dado que se considera una persona responsable.

Como respuesta, Valentín señaló que, por culpa de su padre, crecerá como una persona inestable emocionalmente.

"Como sabrán el supuesto progenitor ha decidido no tener más hijos después de mí. Perdón, ya no puedo seguir. Ya está, ya está, me recuperé. ¿Por qué no querés tener más hijos?. Porque soy una persona responsable. Esto que estás haciendo acá es negligencia, voy a ser emocionalmente inestable".