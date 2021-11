Perú.- Un hombre fue detenido por las autoridades tras el ataque en Perú de una menor de 3 años que se encontraba en la calle.

Los hechos se registraron en la Avenida Aviación, ubicada en el distrito de La Victoria, cuando la menor acompañaba a su madre que vendía fruta.

Un video captado por cámaras de seguridad muestra el momento en que el agresor levantó un ladrillo y se lo avienta a la niña que le estaba dando la espalda.

Al ser impactada por el ladrillo, la menor quedó tendida en el piso mientras que el hombre continuaba su camino.

Por su parte, la mujer acudió para auxiliar a su hija que fue trasladada al hospital de Emergencias Pediátricas.

Según detalló el medio local El Comercio Perú, la menor fue diagnosticada con traumatismo encefalocraneal-crisis convulsiva y fractura craneal, por lo que se encuentra en estado grave.

Tras el ataque, elementos de la policía localizaron al agresor identificado como Walter Recoba Ramírez, quien presuntamente se encuentra en situación de calle y padece de sus facultades mentales.

La madre de la menor expresó en una entrevista para el medio local ATV que su hija sigue luchando por su vida y pidió a las autoridades que este caso no quedara impune.

Mi bebé está en cuidados intensivos. Hace un año estoy acá en Lima y salía a vender. Ahora que me pasa esta desgracia, no lo puedo creer. No soporto ver a mi hija. Cualquier ayuda es bienvenida. Lo peor que le ha podido pasar a mi bebé. No quiero que salga ese sujeto. Que no lo suelten. Es un loco, si lo fuera, no correría después de hacer eso”, comentó la afligida mujer.