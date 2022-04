Reino Unidos.- El primer ministro Boris Johnson afirmó que las mujeres transgénero no deben participar en deportes femeninos.

La declaración la da luego de que a la ciclista transgénero Emily Bridges le negaran participar en los campeonatos nacionales británicos este fin de semana.

"No creo que hombres biológicos debieran competir en eventos femeninos. Quizás sea una opinión controvertida, pero es lo sensato para mí", afirmó Johnson.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Sin embargo, dijo que cree que las mujeres deben tener espacios en hospitales, cárceles o en vestuarios dedicados únicamente para ellas.

"Si esto me pone en conflicto con alguien, tendremos que trabajar en ello. Esto no quiere decir que no apoye a la gente que quiera cambiar su género", afirmó.

Por último, señaló que es vital que se le dé amor y apoyo a las personas que cambian de género.

SIGUE LEYENDO: Abuso sexual: Detienen a personal escolar acusado de abusar de menor de 4 años

Violencia: Piden justicia para Jorge Luis, menor asesinado cuando robaban su casa

Abandonan auto y fuerte olor alarma a vecinos, hallan cuerpo de un doctor en la cajuela

(Con información de EFE)

HLL