Chile.- Una mujer que viajaba en compañía de su hija, frustró un intento de asalto al atropellar a uno de los presuntos delincuentes, según informó la policía chilena, quien investiga el caso.

Los hechos se registraron en la comuna La Reina, en Santiago, cuando los delincuentes interceptaron a la mujer de 32 años en medio de una vía pública.

Un video captado por cámaras de seguridad muestra el momento en que un vehículo bloquea el paso de la camioneta que manejaba la mujer y un hombre la amenaza con un arma.

Al ver la situación, la conductora decide acelerar la camioneta atropellando al delincuente que se encontraba del lado izquierdo.

Los cómplices se dieron a la fuga y el sujeto que resultó atropellado terminó con graves lesiones.

Te puede interesar: Jessica y Marco intentaron frustrar robo en bodega Aurrera y delincuentes los asesinan

Conductora que atropelló a asaltante en Chile pensaba en su hija

La conductora narró al medio local Chilevisión que solo pensaba en su hija y temía que les dispararan por lo que arrancó su camioneta para intentar escapar del robo.

“Independiente a que entregue el auto igual me pueden disparar o llevarse a mi hija. Quizás no es recomendable lo que digo”, expresó la mujer.

Tras lo sucedido, la mujer decidió hacer una denuncia en Carabineros y la PDI, sin embargo, como no se había concretado el robo de su auto, dejó una constancia.

“Entre los nervios, no me acuerdo cómo estaban vestidos. Pero el video nos ayudó harto…. Uno de los carabineros (policías) me dijo que como no se concretó el delito, no había necesidad de poner una denuncia”, señaló.

Te puede interesar: VIDEO Policía frustra robo cuando asaltante amenazaba a su víctima

FRG

Las noticias de AM en

Síguenos