Colombia.- Una profesora de preparatoria es acusada de acoso y abuso sexual de un menor de 15 años.

Los hechos se registraron en Bogotá, Colombia, después de que la madre del adolescente acudiera a las autoridades tras ver los mensajes que intercambiaban por WhatsApp.

Según comentó la madre del menor al medio local RCN Radio, la maestra le pedía “besos” a cambio de una buena calificación.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

“‘Devuélveme el sello para poder calificar’. Yo pensé, por qué le está escribiendo una profesora. Luego leí más y ella le estaba diciendo que le encantaban sus besos, los de mi hijo, y que se los intercambiaban por nota”, expresó la madre a este medio.

Te puede interesar: Profesora abusa de estudiante y luego amenaza a la familia para que no levanten cargos

Tras preguntarle a su hijo lo que sucedía, este confesó que tenía relaciones sexuales con la profesora, sin embargo, aseguró que se sentía “presionado” ante las insistencias de la mujer.

Después de intentar denunciar a la maestra con el directivo de la institución educativa y no recibir respuesta, la mujer interpuso una denuncia ante las Unidades de Reacción Inmediata.

Te puede interesar: Maestra abusa sexualmente de alumno, queda embarazada y es detenida

‘No es culpa mía', asegura maestra acusada de abusar de adolescente en Colombia

Por su parte, la maestra acusada de acoso y abuso sexual del menor de 15 años, confirmó al medio local El Tiempo que intercambiaba mensajes con el adolescente.

"Ella está diciendo que fue acoso, que fue abuso, y no fue así. Si bien las conversaciones con él empiezan entre julio y agosto por temas netamente académicos, ya luego entre octubre y noviembre se van tornando diferentes", expresó la profesora.

La profesora aseguró que ambos estaban de acuerdo con esta relación y que “no era su culpa” pues él es consciente de lo que sucedía.

Te puede interesar: Rosanyelis y Adrián dijeron que su bebé falleció por virus, pero ellos le rompieron el cráneo en Colombia

“Es un estudiante de 15 años con la capacidad de decidir si quiere o no quiere, pero en ningún momento lo coaccioné o lo obligué. Él mismo es el que me busca, el que me dice '¿Estás libre? ¿Tienes algo por hacer?' Entonces también es cosa del estudiante, no es culpa mía”, detalló la mujer.

Así mismo, la docente confirmó que durante la investigación de las autoridades, la escuela ha decidido despedirla.

"Estoy pasando un momento súper difícil, entiendo que fue un error de mi parte, pero creo que no era la manera de arreglar las cosas. Lamentablemente si se terminó el contrato con el colegio", concluyó.

FRG