Colombia.- Este viernes 7 de enero Víctor Escobar cumplió su última voluntad y falleció tras recibir la eutanacia.

Antes de ingresar al IPS en Cali, Colombia, Escobar grabó un video en donde agradeció a su abogado Luis Giraldo por conseguir la eutanacia aunque no fuera un paciente terminal.

“Agradezco a los que han estado pendientes de mi caso, pendientes de mi abogado Luis, les damos los más sinceros agradecimientos. Ellos fueron parte de esta lucha, de esta lucha que con Luis Giraldo a la cabeza se lograra el objetivo que a pacientes como yo, no terminales, sino pacientes degenerativos, llegáramos a ganar esta batalla”, comentó Víctor, quien era acompañado por su abogado y su esposa.

Te puede interesar: Colombia: Cansados de la delincuencia, hombres asesinan a asaltante; familia dice que 'era el niño de la casa'

Así mismo, agradeció a las personas que estuvieron al pendiente de él y compartió emotivo mensaje de despedida.

"Gracias a todos los colombianos que de una u otra forma nos brindaron el apoyo, esa confianza de seguir adelante con nuestra lucha. Bendiciones y abrazos en general. Los quiero a todos muchísimo. Y no les digo adiós, sino un hasta luego. La vida no es comprada, poco a poco nos va llegando el turno a cada uno. No les digo adiós, sino un hasta luego. Poco a poco nos iremos encontrando donde Dios nos tenga. Abrazos y bendiciones para todos”, expresó Escobar.

En compañía de su abogado y esposa, Víctor Escobar agradeció a aquellas personas que lo apoyaron para lograr su voluntad, la eutanasia. pic.twitter.com/dw0mfYuqt9 — Duvan Alvarez (@duvan_ad) January 7, 2022

Víctor Escobar es el primer colombiano no terminal que recibió la eutanacia gracias al histórico fallo de la Corte Constitucional que en julio de 2021 cambió las reglas de la eutanasia en el país y permitió que sea aplicada a personas que padezcan un intenso sufrimiento físico o psíquico a causa de una enfermedad grave e incurable sin que esté en fase terminal, de acuerdo a la agencia AP.

“Fue un tema complicado enfrentarse a la justicia, a los partidos políticos, a la religión y a muchísima gente con poder siendo alguien que sólo tenía a los medios de comunicación”, comentó a la agencia AP, el abogado de Escobar.

Te puede interesar: Atropello en Colombia: Sacerdote arrolla a mujer; manejaba en estado de ebriedad (VIDEO)

'No les digo adiós, sino hasta luego', Víctor, un paciente no terminal, recibe la eutanasia en Colombia. (Foto: AP).

Cancelan en Colombia eutanasia a mujer que no padecía ninguna enfermedad terminal

En el mes de octubre del año pasado, el Comité Científico para el derecho de morir con dignidad, canceló la programación del procedimiento de eutanacia de una mujer identificada como Martha Sepúlveda.

El Comité “concluyó de manera unánime cancelar el procedimiento”.

Agregó la IPS que “se revisó y analizó de nuevo de forma amplia y suficiente la solicitud”, pues “se define que no se cumple con el criterio de terminalidad como se había considerado en el primer comité”.

FRG

Las noticias de AM en

Síguenos