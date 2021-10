En Colombia, el acceso a la eutanasia sea considerado legal desde 1997, pero solo en casos de personas con enfermedades terminales, pero ahora esto ha dado un giro, ya que Martha Sepulveda se convertirá en la primer persona en aplicársela sin padecer enfermedad terminal.

De acuerdo a eluniversal.com.mx, el reportaje también explica que por medio de la Sentencia C-233, expedida por la Corte Constitucional de Colombia, este derecho de morir dignamente se amplió el pasado 23 de julio.

En el fallo se explica que aquellos pacientes que padezcan una enfermedad que les provoque intenso dolor u sufrimiento por lesión corporal o enfermedad grave incurable también podrán tener acceso a la eutanasia.

Tras este fallo, la Corte de Colombia, tuvo que modificar el artículo 106 del código penal, en el cual se hablaba de homicidio por piedad o eutanasia como un delito. Una pena que cambia, sí y solo sí, el procedimiento es hecho por un médico, además de hacerse bajo el consentimiento libre e informado del paciente, quien debe sufrir de un padecimiento físico o psíquico a causa de alguna condición, en este caso como el de Martha Sepulveda, quien sufre de esclerosis lateral amiotrófica.

Martha Sepulveda se aplicará la eutanasia el 10 de octubre

Ante ello, el caso de Martha Sepulveda ha llamado la atención de varios medios, ya que será la primera paciente con un diagnóstico no terminal que se aplicará la eutanasia el próximo domingo 10 de octubre.

Martha Sepulveda se siente tranquila de recibir la eutanasia.

Hoy en día Martha Sepulveda sufre de esclerosis lateral amiotrófica desde hace tres años y apenas puede caminar y los dolores en sus piernas se han intensificado a tal grado que cada día que pasa es más difícil moverse o desplazarse para cualquier actividad en su casa, ya que sus piernas no responden y el dolor ya es insoportable.

Estoy más tranquila desde que me autorizaron el procedimiento, me río más y duermo más tranquila”, comentó Martha a medios de Colombia.

Martha Sepulveda ya no quiere sufrir más, acepta la eutanasia

En una entrevista, Martha Sepulveda afirmó sentirse muy cansada y adolorida de lo que esta viviendo y de no poderse mover por el dolor, por lo que el recibir la eutanasia es una opción que le da tranquilidad.

Me considero muy creyente de Dios, pero repito Dios no me quiere ver sufrir a mí y yo creo que a nadie. ¿ Qué padre quiere ver sufrir a sus hijos?”, afirmó Martha Sepulveda.

“Yo sé que la vida la da la voluntad de Dios, pero yo creo que él me está permitiendo esto y me está premiando a mí porque no voy a estar postrada en una cama”, agregó.

Hoy en día, en Colombia, Martha Sepulveda tiene un hijo adulto y 11 hermanos que la han apoyado en este procedimiento y en su decisión. Todos están de acuerdo con el plan de ella, no quieren verla sufrir más.

Obvio que si no estuviera en este diagnóstico y me fuera a morir el domingo no estaría tranquila, pero con una esclerosis lateral en el estado que la tengo, lo mejor que me puede pasar es descansar”, concluyó Martha Sepulveda.

NLD

