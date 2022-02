Tras ofrecer una disculpa, a título personal, al pueblo panameño y al gobierno de Panamá por lo que llamó “la retórica ofensiva y las prácticas ofensivas que ha utilizado el gobierno de México y el presidente López Obrador, en particular, en estos últimos días”, el ex canciller mexicano Jorge G. Castañeda, dijo que Panamá no merece ese tipo de conducta, y agregó que Jesusa Rodríguez, la nueva propuesta del mandatario mexicano tras la negativa de que fuera el historiador Pedro Salmerón, no tiene ningún otro atributo que el de la carpa y el humor ni “ninguna calificación para ser embajadora en Panamá”.

Este domingo, en una entrevista en el noticiario Radar, de TVN Noticias de Panamá, Castañeda aseguró que en los años 90 Jesusa Rodríguez fue muy valiente y con muchos atributos en lo que en México llamamos la carpa, el humor, “ahora le diríamos un Stand up, tal vez, era muy talentosa, muy ingeniosa muy valiente, pero ese es el talento que tiene, no otro y no tiene ningún atributo, ninguna calificación para ser embajadora en Panamá y menos aún si el presidente López Obrador vuelve a anunciar en público su nombramiento antes de que obtenga el beneplácito por parte de las autoridades panameñas”.

Al analizar la situación que se ha generado en la relación diplomática entre Panamá y México, el ex canciller señaló que ahora la pelota está en el campo de Panamá, le toca a la cancillería panameña otorgar el beneplácito, o no, a la propuesta de Jesusa Rodríguez, y dijo que es verdad que entiende que hay cierta incomodidad porque el gobierno de México repitió por segunda vez, una designación de embajador sin antes consultarla.

Jorge G. Castañeda critica decisión de AMLO sobre elección de embajadora de Panamá

Hizo además una interpretación sobre cómo el presidente López Obrador optó por la designación de Jesusa, cree que cuando leyó la carta qué la canciller panameña, Erika Mouynes le envío al canciller Marcelo Ebrard.

“El presidente dijo: ‘ah sí, ah, esta canciller militante, activista, feminista que le hace caso a los grupos de mujeres en México que condenan a Salmerón sin un juicio, etcétera, ah sí, ¿quieren una militante, quieren una activista, quieren una feminista? ahí les va una amiga, a ver cómo les va con ella, a ver de qué cuero salen más correas’. Una expresión mexicana un poco coloquial. Yo creo que esa fue su reacción porque realmente no hay ninguna otra explicación posible de por qué envía a la senadora suplente Jesusa Rodríguez de embajadora a Panamá”.

Pero además, cuestionado sobre la agenda feminista y de género del mandatario mexicano, Jorge G. Castañeda, aseguró que “la agenda feminista no ha avanzado en México durante estos años, no es un gobierno que busque la paridad ni mucho menos”. Agregó que es cierto que nombró a una cantidad importante de mujeres en su gabinete pero que eso ya lo habían hecho gobiernos anteriores, “no es una novedad, incluso simplemente a propósito de política exterior y de relaciones exteriores ha habido tres cancilleres mujeres en los últimos 25 años en México, entonces no es que sea una gran novedad el nombrar a mujeres al gabinete en México”.

Dijo que la mejor manera de entender esa contradicción sobre que es un gobierno paritario pero no tiene agenda de género, es escuchando a las mujeres en México, escuchando a los grupos y a las organizaciones feministas que han sido muy críticas del gobierno de López Obrador desde un principio y en particular con las marchas feministas en marzo del 2020 y en 2019, “que no fueron precisamente de apoyo al gobierno del presidente López Obrador”.

Y como ejemplos, Jorge G. Castañeda citó el caso del nombramiento del historiador ¨Pedro Salmerón acusado por varias mujeres de acoso, pero antes el caso de Félix Salgado Macedonio a quien quiso mantener como candidato al gobierno de Guerrero hasta el final, a pesar de que ser “un violador y acosador acusado y demostrado”.

