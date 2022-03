Ucrania.- Una madre busca a su hijo de 4 años que desapareció después de que se volcara un bote en Kiev, donde falleció su abuela.

De acuerdo al medio Mirror, la madre del menor identificada como Anna Yakhno, de 25 años, explicó que la familia buscaba salir de la zona de guerra a bordo de un bote, sin embargo, este se volcó y quedaron varados.

Tras seis días de ser rescatados, la mujer pide encontrar a su hijo identificado como Sasha Zdanovch, de 4 años.

“Creemos en un milagro y esperamos cualquier información útil… Nada de esto habría sucedido si no fuera por la guerra. Fueron las tropas rusas quienes lo causaron", expresó la mujer.

Rescatistas localizaron el cuerpo de la abuela de Sasha y el de otra mujer flotando en el río Dniéper.

“Encontraron a mi suegra, al día siguiente descubrieron a otra mujer que estaba con ellos. Ambos estaban muertos. Se están buscando a seis personas, incluido Sasha. Pero en esos lugares las hostilidades están en marcha”, indicó.

Anna busca desesperada a su hijo Sasha: desapareció cuando huían de la guerra; su abuela murió. (Foto: Mirror).

Guerra de Rusia contra Ucrania: Toman tropas rusas mar de Azov

Ucrania perdió en las últimas horas el control del mar de Azov ante el estrechamiento del férreo cerco al que las tropas del Kremlin someten a la ciudad de Mariúpol, estratégica para que Rusia conecte bajo su poder la península de Crimea, anexionada ilegalmente en 2014, con la región del Donbás, en el este.

Al mismo tiempo, el Ministerio de Defensa ruso reconoció haber usado por primera vez misiles hipersónicos indetectables por los sistemas de defensa que ha tenido como objetivo un almacén de armas subterráneo en el oeste del país, según anunció la agencia oficial Ria Novosti.

Ese bombardeo, a un centenar de kilómetros de la frontera con Rumania, afianza la amenaza del Kremlin en la que hasta hace unos días se consideraba la zona más segura de la antigua república soviética.

El principal objetivo ruso después de 24 días de invasión sigue siendo rodear la capital, Kiev, así como alcanzar en el este las regiones de Donetsk y Lugansk, donde milicias prorrusas combaten a fuerzas ucranias desde 2014.

Moscú controla desde última hora del viernes el puerto de Mariúpol, sitiada y asfixiada desde hace más de dos semanas, donde no queda una cuadra sin señal de que está bajo el asedio ruso, dijo su Alcalde.

Guerra de Rusia contra Ucrania: Lugareños de Mariupol piden ayuda

Las fuerzas rusas se adentraron el sábado en la sitiada y maltratada ciudad portuaria de Mariupol, en Ucrania, donde intensos combates cerraron una importante planta siderúrgica y las autoridades locales pidieron más ayuda occidental.

La caída de Mariupol, escenario de algunos de los peores sufrimientos de la guerra , marcaría un gran avance en el campo de batalla para los rusos, que están empantanados en gran medida fuera de las principales ciudades más de tres semanas después de la mayor invasión terrestre en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

“Los niños, los ancianos se están muriendo. La ciudad está destruida y borrada de la faz de la tierra”, dijo el oficial de policía de Mariupol, Michail Vershnin, desde una calle cubierta de escombros en un video dirigido a los líderes occidentales que fue autenticado por The Associated Press.

El sábado también comenzaron a surgir detalles sobre un ataque con cohetes que mató a 40 infantes de marina en la ciudad sureña de Mykolaiv el día anterior, según un oficial militar ucraniano que habló con The New York Times.

Las fuerzas rusas ya aislaron a Mariupol del Mar de Azov, y su caída uniría a Crimea, que Rusia anexó en 2014, a los territorios orientales controlados por los separatistas respaldados por Moscú. Marcaría un avance inusual frente a la feroz resistencia ucraniana que ha hecho añicos las esperanzas de Rusia de una victoria rápida y galvanizó a Occidente.

Las fuerzas ucranianas y rusas lucharon por la planta siderúrgica Azovstal en Mariupol, dijo Vadym Denysenko, asesor del ministro del Interior de Ucrania. “Una de las plantas metalúrgicas más grandes de Europa está siendo destruida”, dijo Denysenko en declaraciones televisadas.

El ayuntamiento de Mariupol afirmó horas después que los soldados rusos habían trasladado por la fuerza a varios miles de residentes de la ciudad, en su mayoría mujeres y niños, a Rusia. No dijo dónde, y AP no pudo confirmar de inmediato el reclamo.

Oleksiy Arestovych, asesor del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, dijo que las fuerzas más cercanas que podrían ayudar a Mariupol ya estaban luchando contra “la abrumadora fuerza del enemigo” y que “actualmente no existe una solución militar para Mariupol”.

Guerra de Rusia contra Ucrania: Lugareños piden ayuda. (Foto: AP).

Zelenskyy dijo el domingo temprano que el sitio de Mariupol pasaría a la historia por lo que dijo que eran crímenes de guerra cometidos por las tropas rusas.

“Hacer esto a una ciudad pacífica, lo que hicieron los ocupantes, es un terror que será recordado en los siglos venideros”, dijo en un video dirigido a la nación.

A pesar del asedio en Mariupol, muchos quedaron impresionados por la capacidad de Ucrania para contener a un enemigo mucho más grande y mejor armado. El Ministerio de Defensa del Reino Unido dijo que el espacio aéreo de Ucrania seguía siendo defendido de manera efectiva.

“Obtener el control del aire fue uno de los principales objetivos de Rusia para los primeros días del conflicto y su continuo fracaso ha mermado significativamente su progreso operativo”, dijo el ministerio en Twitter.

En Mykolaiv, los rescatistas buscaron entre los escombros del cuartel de los marines que fue destruido en un aparente ataque con misiles el viernes. El gobernador de la región dijo que los infantes de marina estaban dormidos cuando ocurrió el ataque.

No estaba claro cuántos infantes de marina había adentro en ese momento, y los rescatistas seguían buscando sobrevivientes entre los escombros al día siguiente. Pero un alto oficial militar ucraniano, que habló con The New York Times bajo condición de anonimato para revelar información confidencial, estimó que murieron hasta 40 infantes de marina, lo que lo convertiría en uno de los ataques más mortíferos contra las fuerzas ucranianas durante la guerra.

Las estimaciones de las muertes rusas varían ampliamente, pero incluso las cifras conservadoras son de miles. Rusia tuvo 64 muertes en cinco días de combates durante su guerra de 2008 con Georgia. Perdió alrededor de 15.000 en Afganistán durante 10 años y más de 11.000 en años de lucha en Chechenia.

