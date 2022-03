Ucrania.- Una mujer y sus dos hijos ya fueron identificados después de fallecer durante los bombardeos en la ciudad de Irpin.

De acuerdo al medio The Guardian, las víctimas fueron identificadas como Tatiana Perebeinis de 43 años, sus hijos Alise de 9, Nikkita de 18, así como un hombre que los acompañaba identificado como Anatoly de 28 años.

La familia y el hombre, junto con sus mascotas, salían de la ciudad cuando fueron sorprendidos por los bombardeos rusos.

Guerra de Rusia contra Ucrania: Tatania intentó salir de Ucrania con sus dos hijos y sus perritos, pero todos fueron asesinados. (New York Post).

Todos fueron declarados muertos en el lugar, mientras que el padre de familia, el único que sobrevivió porque en ese momento se encontraba en Donetsk, busca regresar a la ciudad para enterrar a su familia.

En redes sociales, el padre informó que buscaba a los dos perros que viajaban con la familia, más tarde confirmó que uno había muerto mientras que a otro le amputaron una pata.

Guerra de Rusia contra Ucrania: Tatania intentó salir de Ucrania con sus dos hijos y sus perritos, pero todos fueron asesinados. (Foto: The Sun).

“Se los llevó a todos. Tanya no pudo hacerlo. ¿Para qué es todo esto mío? ¿Que sigue? Estoy en camino… Debo verte por última vez. Perdóname, no te cubrí”, lamentó el hombre de acuerdo al medio The Sun.

Guerra de Rusia contra Ucrania: Envían armas a Ucrania

Todo el armamento posible para Ucrania y sanciones “sin tabúes” contra Rusia.

Ante la escalada bélica del presidente ruso, VladImir Putin, y su negativa a poner fin a la invasión, la Unión Europea (UE) y Estados Unidos endurecen el mensaje y las medidas.

Los europeos y los aliados de la OTAN, sin embargo, van con pies de plomo por temor a la réplica de Rusia.

Y marcando un límite de su ayuda al Gobierno de Kiev: no habrá intervención militar directa, pues podría causar un choque directo entre potencias nucleares.

Moscú da a entender que la línea no está tan clara. Putin ha dicho que las sanciones son “algo similar a una declaración de guerra”, y su viceministro de Exteriores, Serguéi Ryabkov, ha designado el suministro de armamento occidental como un “objetivo legítimo”, según varias agencias de noticias rusas.

”Vamos a seguir suministrando armas, todas las que podamos”, declaró en Antalya (Turquía) ayer a el País Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea (UE) para la política exterior y de seguridad común. Y añadió que “vamos a seguir presionando a Rusia. “El viernes se adoptó otro paquete de sanciones. Y se va a continuar haciendo las cosas que se pueden hacer: armar a Ucrania y sancionar a Rusia”.

Cualquier esperanza de que Putin aceptase en lo inmediato un alto el fuego o rectificase se disipó durante la llamada “franca y dificil”, según el Elíseo, que el mismo día mantuvo el Presidente ruso con su homólogo francés, Emmanuel Macron, y con el canciller alemán, Olaf Scholz.

”¿Hemos deducido una voluntad del señor Putin de cesar la guerra? La respuesta es no”, resumió tras la conversación, de hora y media, una fuente del palacio del Elíseo que pidió el anonimato.

“La consecuencia es”, añadió la fuente, “que vamos a encarecer el coste de la guerra para él y adoptaremos nuevas medidas de sanciones”.

La ayuda europea complementa la de Estados Unidos. La Casa Blanca anunció un envío de armas para la defensa de Ucrania valorado en 200 millones de dólares, algo más de 183 millones de euros.

El paquete incluye misiles antitanque Javelin y misiles antiaéreos Stinger, y se suma al envío de armamento por valor de 350 millones de dólares que la Administración de Biden aprobó el mes pasado. Washington gastó en el último año 1.200 millones en armar al ejército ucranio.

Según The New Tork Times, los misiles pertenecen a los arsenales militares que Estados Unidos tiene en Europa. Primero se mandan por aire a países con frontera con Ucrania, como Polonia o Rumania, desde donde viajarán a su destino final por carretera.

En estos envíos de armas, Washington ha operado en sintonía con la OTAN desde que comenzó la guerra, hace ya tres semanas.

Guerra de Rusia contra Ucrania: Acorralan la capital

Rusia intensificó ayer los ataques en Ucrania, con el foco puesto en su infraestructura estratégica y de suministro de las ciudades.

Al tiempo, estrecha el cerco en torno a la capital, Kiev, con las tropas invasoras a unos 25 kilómetros de distancia.

Cuando la guerra de Vladimir Putin superó las dos semanas, las tropas rusas han lanzado varios ataques contra aeródromos de distintos puntos del país y bombardeos devastadores contra almacenes de suministros y alimentos para tratar de impedir la logística ucrania, el transporte y con el objetivo de acorralar a la ciudadanía y aumentar su sufrimiento.

Las autoridades ucranias acusaron además a Moscú de haber atacado un convoy de evacuación de civiles que salía de Peremoha, una localidad a 62 kilómetros al este de Kiev, un ataque en el que han muerto siete personas, según Kiev.

El Ejército ruso ha hecho algunos avances en el flanco este y amplía su ofensiva en el sur, donde busca arrebatar el control de la salida al mar a Ucrania.

Los bombardeos sobre Mikolaiv, una importante ciudad portuaria del mar Negro, bajo ataque desde hace días, causó ayer daños en un hospital oncológico y en varios edificios residenciales de la localidad, que Rusia trata de ocupar para lanzar y afianzar el asalto a Odesa, la perla del mar Negro.

Es en el área costera donde el Kremlin ha hecho los avances más significativos.

Un día después de que el Kremlin bombardease varios puntos e infraestructuras del oeste del país, con ataques cada vez cercanos a las fronteras de Rumania y Polonia, Moscú ha elevado su amenaza contra los aliados que suministran armas a Kiev.

Cualquiera de esos convoyes serán “objetivos militares legítimos”, dijo el viceministro de Exteriores, Serguéi Riabkov, que acusó a Washington de calentar el conflicto e “inflar” a Ucrania con armas.

“La transferencia irreflexiva de armas como sistemas portátiles de misiles antiaéreos y antitanques” a Ucrania podría tener graves consecuencias, recalcó Riabkov en una entrevista con un canal estatal ruso. La amenaza aumenta el riesgo de una confrontación directa entre Moscú y la OTAN.

