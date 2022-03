Ucrania.- Una niña de 9 años perdió a su padre y un brazo después de recibir un disparo mientras huía de su casa en Kiev, la menor continúa hospitalizada mientras que el ejército ruso bombardeaba una escuela de arte que albergaba a unas 400 personas en Mariupol.

De acuerdo al medio Daily Mail, la menor identificada como Sasha aseguró que esperaba que las fuerzas rusas "no tuvieran la intención de lastimarme" en el ataque.

Sasha, sus padres y su hermana huían de los combates en el suburbio de Hostomel, en la ciudad, cuando dispararon contra su vehículo, hiriéndola y matando a su padre; ella, su madre y su hermano se refugiaron en un sótano.

“No sé por qué los rusos me dispararon. Espero que haya sido un error y que no hayan tenido la intención de lastimarme… Recibí una bala en el brazo. Perseguí a mi hermana. Mi madre se derrumbó. Pensé que era el fin del mundo. Pero no estaba muerta, solo se estaba cubriendo de los disparos”, expresó la niña desde su cama.

'No sé por qué los rusos me dispararon', dice la pequeña Sasha, quien perdió a su padre y un brazo durante los ataques. (Foto: Daily Mail).

El Dr. Vladislav Gorbovec, cirujano vascular del Hospital Central de Irpin, decidió amputar la extremidad de Sasha después de descubrir que había desarrollado una gangrena potencialmente mortal.

“Estaba gravemente herida, perdió el conocimiento y deliraba… Ella es una de varios niños que han sufrido heridas terribles. Todos ellos han perdido al menos a uno de sus padres”, comentó el Dr. Gennadiy Druzenko, del Primer Hospital Móvil de Voluntarios.

Guerra de Rusia contra Ucrania: Rusia exige a Mariupol que deponga las armas, pero Ucrania dice que no

Rusia exigió el lunes que los ucranianos en la ciudad sitiada de Mariupol depongan las armas a cambio de un salvoconducto para salir de la ciudad, pero Ucrania rechazó la oferta.

La demanda rusa se produjo horas después de que bombardeara una escuela de arte que albergaba a unas 400 personas, según las autoridades ucranianas.

El coronel general ruso Mikhail Mizintsev dijo que permitiría dos corredores fuera de la ciudad costera, en dirección este hacia Rusia u oeste a otras partes de Ucrania.

A los residentes de Mariupol se les dio hasta las 5 am del lunes para responder a la oferta, que incluía que levantaran banderas blancas. Rusia no dijo qué acción tomaría si la oferta fuera rechazada.

Pero la viceprimera ministra ucraniana, Irina Vereshchuk, dijo que no.

“No se puede hablar de ninguna rendición, de dejar las armas. Ya hemos informado a la parte rusa sobre esto”, dijo al medio de comunicación ucraniano Pravda. “Escribí: 'En lugar de perder el tiempo en ocho páginas de cartas, solo abre el corredor'”.

El alcalde de Mariupol, Piotr Andryushchenko, también rechazó la oferta, diciendo en una publicación de Facebook que no necesitaba esperar hasta la mañana para responder e insultando a los rusos, según la agencia de noticias Interfax Ucrania.

El Ministerio de Defensa ruso también dijo que las autoridades de Mariupol podrían enfrentarse a un tribunal militar si se ponen del lado de lo que describió como “bandidos”, informó la agencia de noticias estatal rusa RIA Novosti.

Los intentos anteriores para permitir que los residentes evacuaran Mariupol y otras ciudades ucranianas fracasaron o solo tuvieron un éxito parcial, y los bombardeos continuaron mientras los civiles intentaban huir.

Previamente el domingo, las autoridades ucranianas dijeron que el ejército ruso bombardeó una escuela de arte en Mariupol, y los evacuados entre lágrimas de la devastada ciudad portuaria describieron cómo “se produjeron batallas en todas las calles”, semanas después del asedio.

Hablando en un discurso de video el lunes por la mañana, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, dijo que unos 400 civiles se estaban refugiando en la escuela de arte en la ciudad portuaria sitiada del mar de Azov cuando fue alcanzada por una bomba rusa.

“Están bajo los escombros y no sabemos cuántos de ellos han sobrevivido”, dijo. “Pero sabemos que ciertamente derribaremos al piloto que lanzó la bomba, como a otros 100 asesinos en masa a los que ya hemos derribado”.

La caída de Mariupol permitiría que las fuerzas rusas en el sur y el este de Ucrania se unieran. Pero los analistas militares occidentales dicen que incluso si se toma la ciudad rodeada, las tropas que luchan bloque a bloque por el control allí pueden estar demasiado agotadas para ayudar a asegurar los avances rusos en otros frentes.

Tres semanas después de la invasión , los gobiernos y analistas occidentales ven que el conflicto se está convirtiendo en una guerra de desgaste, con las fuerzas rusas empantanadas que lanzan misiles de largo alcance contra ciudades y bases militares mientras las fuerzas ucranianas llevan a cabo ataques relámpago y buscan separar sus líneas de suministro.

Los ucranianos “no han recibido a los soldados rusos con un ramo de flores”, dijo Zelenskyy a CNN, sino con “armas en las manos”.

Moscú no puede esperar gobernar el país, agregó, dada la enemistad de los ucranianos hacia las fuerzas rusas.

La huelga en la escuela de arte fue la segunda vez en menos de una semana que las autoridades informaron de un ataque a un edificio público donde se habían refugiado los residentes de Mariupol. El miércoles, una bomba cayó en un teatro donde se creía que se refugiaban más de 1.000 personas.

Guerra de Rusia contra Ucrania: Zelenskyy evoca el Holocausto mientras pide ayuda a Israel

El presidente de Ucrania pidió el domingo a Israel que tome una posición más fuerte contra Rusia, con un emotivo llamado que comparó la invasión de Rusia a su país con las acciones de la Alemania nazi.

En un discurso ante los legisladores israelíes sobre Zoom, el presidente Volodymyr Zelenskyy dijo que era hora de que Israel, que se ha convertido en un mediador clave entre Ucrania y Rusia, finalmente tome partido. Dijo que Israel debería seguir a sus aliados occidentales imponiendo sanciones y proporcionando armas a Ucrania.

“Uno puede preguntarse durante mucho tiempo por qué no podemos aceptar sus armas o por qué Israel no impuso sanciones contra Rusia, por qué no está presionando a los negocios rusos”, dijo. “Es su elección, queridos hermanos y hermanas”.

Zelenskyy, quien ha preparado cuidadosamente una serie de discursos parlamentarios similares para su audiencia, hizo frecuentes referencias al Holocausto mientras intentaba reunir apoyo. Las comparaciones provocaron una airada condena del monumento nacional al Holocausto de Israel, que dijo que Zelenskyy estaba trivializando el Holocausto.

Zelenskyy acusó al presidente ruso, Vladimir Putin, de intentar llevar a cabo una “solución final” contra Ucrania, usando el término nazi para el genocidio planeado de 6 millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial.

“Lo recuerdas y nunca lo olvidarás con seguridad”, dijo. “Pero deberías escuchar lo que viene de Moscú ahora. Están diciendo las mismas palabras ahora: 'solución final'. Pero esta vez se trata de nosotros, de la cuestión ucraniana”.

Guerra de Rusia contra Ucrania: ataques continúan. (Foto: AP).

Zelenskyy, quien es judío, también señaló que un misil ruso se estrelló contra Babi Yar , el lugar de una notoria masacre nazi en 1941 que ahora alberga el principal monumento conmemorativo del Holocausto de Ucrania.

“Pueblo de Israel, viste cómo los cohetes rusos impactaron en Babi Yar. Ya sabes lo que significa este lugar, donde están enterradas las víctimas del Holocausto”, dijo.

El uso de un lenguaje tan sensible fue un claro intento de Zelenskyy de conectarse con su audiencia. Israel fue fundado en 1948 como refugio para judíos tras el Holocausto. El país es el hogar de decenas de miles de ancianos sobrevivientes, y muchos de sus líderes son hijos de sobrevivientes.

Putin también ha tratado de pintar a sus enemigos en Ucrania como neonazis mientras trata de legitimar su guerra en Ucrania. Pero los historiadores, señalando que Ucrania es una democracia dirigida por un presidente judío, han condenado su uso de esa terminología como desinformación y una estratagema cínica para promover los objetivos del líder ruso.

FRG