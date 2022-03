Ucrania.- Mientras Rusia mantiene presión sobre Mariupol, los ciudadanos han sido víctimas de los bombardeos.

Una menor de 8 años identificada como Alisa falleció al igual que su abuelo durante uno de los bombardeos en la ciudad de Okhtyrka, en el noreste de Sumy Oblast, de acuerdo al medio The Sun.

Según informó Olena Zelenskyy, esposa del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, el abuelo de la menor la protegió con su cuerpo durante los bombardeos.

Cuando equipo de ayuda acudió al domicilio donde vivían, encontraron a la menor debajo del cadáver de su abuelo y fue trasladada a un hospital, sin embargo, falleció dos días después debido a las lesiones.

“Alisa, de la ciudad ucraniana de Okhtyrka. Ella no vivió hasta los 8 años. Ella murió durante el bombardeo junto con su abuelo, quien la cubrió con su propio cuerpo”.

“Los ocupantes están matando a niños ucranianos. Consciente y cínicamente… Nuestros niños”, lamentó Olena Zelenskyy.

Guerra de Rusia contra Ucrania: Piden a México sumarse a sanciones

La embajadora de Ucrania en México, Oksana Dramaretska, pidió al Gobierno mexicano sumarse a las sanciones impuestas por la comunidad internacional en contra de Rusia.

Durante una reunión con diputados de diferentes bancadas en San Lázaro, la diplomática agradeció el voto de México del pasado 2 de marzo a favor de la resolución de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas para exigir el cese inmediato de la agresión rusa en contra de Ucrania, así como el retiro de sus tropas.

Dramaretska dijo que respeta la postura de no intervención del País; no obstante, señaló que hace unos días el presidente de Suiza, Ignazio Cassis, cuya política exterior es similar a la de México, advirtió que nunca, desde la Segunda Guerra Mundial, los derechos de un país habían sido tan violentados por otro.

La diplomática recordó que Cassis dijo que ante el conflicto entre Rusia y Ucrania nadie puede hacerse a un lado, porque hacerle el juego al agresor no es neutralidad.

La funcionaria ucraniana hizo uso de un refrán para reiterar el llamado para que México se sume a las sanciones impuestas a Rusia: “dime con quién andas y te diré quién eres”.

Ante legisladores de diferentes bancadas, mencionó que agradece las muestras de apoyo que han recibido, pero advirtió que el tiempo de los discursos y los comunicados se agota, dándole paso al momento de acciones firmes, encaminadas a terminar con la “agresión brutal” de Rusia contra Ucrania y el orden legal internacional.

“Esperamos que México se una a las acciones de la comunidad internacional, como son las sanciones económicas, el aislamiento y exclusión de Rusia de todos los foros posibles”, expresó embajadora de Ucrania en México.

Guerra de Rusia contra Ucrania: Rusia mantiene presión sobre Mariupol y convoy masivo se rompe

Las fuerzas rusas mantuvieron el jueves su bombardeo de la ciudad portuaria de Mariupol, mientras que fotografías satelitales mostraron que un enorme convoy que había quedado atascado en las afueras de la capital ucraniana se dividió y se desplegó en pueblos y bosques cerca de Kiev con piezas de artillería trasladadas a posiciones de tiro.

La condena internacional se intensificó por un ataque aéreo en Mariupol un día antes que mató a tres personas en un hospital de maternidad. Funcionarios occidentales y ucranianos calificaron el ataque de crimen de guerra. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, dijo que la negativa rusa a permitir las evacuaciones de la ciudad portuaria equivalía a “terror absoluto”.

Mientras Occidente busca nuevas formas de castigar a Moscú, el presidente de EE. UU., Joe Biden, planeó anunciar el viernes que Estados Unidos, la Unión Europea y el Grupo de los Siete principales países industrializados tomarían medidas para revocar el estatus comercial de "nación más favorecida" de Rusia, según un informe. fuente familiarizada con el asunto que habló bajo condición de anonimato para obtener una vista previa del anuncio. La pérdida del estatus comercial permitiría imponer aranceles a las importaciones rusas y aumentaría el aislamiento de la economía rusa.

Mientras tanto, las conversaciones de más alto nivel celebradas desde que comenzó la invasión hace dos semanas no arrojaron ningún progreso, el número de refugiados que huían del país superó los 2,3 millones y Kiev se preparó para una embestida, su alcalde se jactó de que la capital se había convertido prácticamente en una fortaleza protegida por civiles armados.

Las imágenes satelitales de Maxar Technologies mostraron que un convoy de vehículos, tanques y artillería de 40 millas (64 kilómetros) se desintegró y se reubicó, dijo la compañía. Se vieron unidades blindadas en localidades cercanas al aeropuerto Antonov al norte de la ciudad. Algunos de los vehículos se han trasladado a los bosques, informó Maxar, con obuses remolcados cerca en posición de abrir fuego.

El convoy se había concentrado fuera de la ciudad a principios de la semana pasada, pero su avance parecía haberse estancado en medio de informes de escasez de alimentos y combustible. Funcionarios estadounidenses dijeron que las tropas ucranianas también atacaron el convoy con misiles antitanque.

Un funcionario de defensa de EE. UU. que habló bajo condición de anonimato dijo que se vieron algunos vehículos saliendo de la carretera hacia la línea de árboles en los últimos días, pero el funcionario no pudo confirmar si el convoy se había dispersado.

En Mariupol, un puerto marítimo del sur de 430.000 habitantes, la situación era cada vez más grave a medida que los civiles atrapados dentro de la ciudad buscaban comida y combustible. Más de 1.300 personas han muerto en el asedio de 10 días a la gélida ciudad, dijo la viceprimera ministra Iryna Vereshchuk.

Los residentes no tienen calefacción ni servicio telefónico, y muchos no tienen electricidad. Las temperaturas nocturnas están regularmente por debajo del punto de congelación, y las diurnas normalmente rondan justo por encima. Los cuerpos están siendo enterrados en fosas comunes. Las calles están llenas de autos quemados, vidrios rotos y árboles astillados.

“Tienen una orden clara de mantener a Mariupol como rehén, burlarse de ella, bombardearla y bombardearla constantemente”, dijo Zelenskyy en su discurso nocturno en video a la nación. Dijo que los rusos comenzaron un ataque con tanques justo donde se suponía que había un corredor humanitario.

El jueves, los bomberos intentaron liberar a un niño atrapado entre los escombros. Uno agarró la mano del niño. Sus ojos parpadearon, pero por lo demás estaba inmóvil. No estaba claro si sobrevivió. Cerca, en un camión destrozado, una mujer envuelta en una manta azul se estremeció ante el sonido de una explosión.

Las tiendas de comestibles y las farmacias fueron vaciadas hace días por personas que irrumpieron para obtener suministros, según un funcionario local de la Cruz Roja, Sacha Volkov. Está funcionando un mercado negro de verduras, no hay carne disponible y la gente está robando gasolina de los coches, dijo Volkov.

Los lugares protegidos de los bombardeos son difíciles de encontrar, con sótanos reservados para mujeres y niños, dijo. Los residentes, dijo Volkov, se están volviendo unos contra otros: “La gente comenzó a atacarse entre sí por comida”.

Aleksander Ivanov, con aspecto exhausto, tiraba de un carro cargado de bolsas por una calle vacía flanqueada por edificios dañados.

“Ya no tengo casa. Por eso me mudo”, dijo. “Ya no existe. Fue alcanzado por un mortero”.

Los repetidos intentos de enviar alimentos y medicinas y evacuar a los civiles se han visto frustrados por los bombardeos rusos, dijeron las autoridades ucranianas.

“Quieren destruir a la gente de Mariupol. Quieren que se mueran de hambre”, dijo Vereshchuk. “Es un crimen de guerra”.

En total, unas 100.000 personas han sido evacuadas durante los últimos dos días de siete ciudades bajo bloqueo ruso en el norte y centro del país, incluidos los suburbios de Kiev, dijo Zelenskyy.

