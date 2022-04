Reportan 7 muertos por ataques de misiles rusos en Leópolis y difunden video de prisioneros

Ucrania. Varias explosiones atribuidas a misiles golpearon el lunes por la mañana la ciudad occidental de Leópolis, en Ucrania, según testigos, mientras el país se preparaba para una gran ofensiva rusa en el este. Al menos siete personas murieron en la ciudad, que se había librado de la mayor parte de la violencia en los casi dos meses de guerra.

Mientras tanto, el primer ministro ucraniano Denys Shmyhal, prometió pelear “absolutamente hasta el final” en la estratégica Mariúpol. Los últimos defensores de la derruida ciudad portuaria se refugiaban en una enorme planta siderúrgica cruzada por túneles.

Negras y densas columnas de humo se alzaban sobre Leópolis después de varias explosiones atribuidas a misiles, que fueron presenciadas por personal de The Associated Press. Aunque Leópolis y el resto de Ucrania occidental no han sido inmunes a la violencia, se han visto menos afectadas por los combates que otras partes del país, y la ciudad estaba considerada como un refugio relativamente seguro.

Cuatro misiles rusos dejaron seis muertos y ocho heridos, incluido un niño, en la ciudad occidental ucraniana de Leópolis, según el gobernador de la región, Maksym Kozytskyy.

El alcalde de Leópolis, Andriy Sadovyi, dio una cifra de seis muertos y 11 heridos, incluido un niño.

Analistas militares dicen que Rusia ha aumentado sus ataques a fábricas de armas y otros objetivos de infraestructura en Ucrania para reducir la capacidad del país de resistir a una gran ofensiva por tierra en el Donbás, el corazón industrial en el este del país.

Mientras misiles y cohetes golpeaban varios puntos del país, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, acusó a los soldados rusos de torturas y secuestros en las zonas que controlan.

Difunden Rusia y Ucrania videos de prisioneros

El servicio estatal de seguridad ucraniano ha difundido un video de un político ucraniano que está detenido y acusado de traición, en el que se ofrece a cambio de la evacuación de civiles atrapados en Mariúpol. Por su parte, dos hombres británicos que se rindieron ante fuerzas rusas en Mariúpol aparecieron en medios rusos y pidieron formar parte del intercambio.

El video de Viktor Medvedchuk, exlíder de un partido opositor prorruso y con vínculos personales con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se difundió el lunes. En él pedía expresamente a Putin y al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, que considerasen el intercambio.

Medvedchuk fue detenido el martes pasado en una operación especial realizada por el servicio estatal de seguridad, o SBU. El oligarca de 67 años escapó de su arresto domiciliario unos días antes de que comenzaran las hostilidades en Ucrania el 24 de febrero.

El político enfrenta entre 15 años de cárcel y cadena perpetua si es condenado por traición y por asistir a una organización terrorista, supuestamente por mediar en compras de carbón de la república separatista de Donetsk, respaldada por Rusia, en el este de Ucrania.

