Rusos acusan que son falsas muertes en Ucrania / Sanciona EU a hijas de Putin

Kiev, Ucrania.- Las últimas noticias de la guerra de Rusia contra Ucrania hoy miércoles 6 de abril de 2022.

Prensa rusa dice que muertes en Bucha son falsas

Rusia no logra tomar Kiev: Fiasco militar histórico

Nuevas sanciones de EU: hijas de Putin y bancos rusos

Prensa rusa dice que muertes en Bucha son falsas

WASHINGTON (AP) — Mientras videos y fotos horripilantes de cadáveres emergen de Bucha, un suburbio de Kiev, la prensa aliada al Kremlin está diciendo que son un engaño sofisticado — una narrativa que los periodistas en Ucrania han mostrado es falsa.

La táctica de diseminar falsedades o decir que noticias son falsificaciones para sembrar confusión y socavar a sus adversarios son tácticas que Moscú ha empleado durante años para sembrar confusión o socavar a sus adversarios, y que ha refinado con el advenimiento de las redes sociales en sitios como Siria.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

En transmisiones para millones de televidentes, corresponsales y presentadoras de los canales estatales rusos dijeron el martes que alguna evidencia en foto y video de la masacre era falsa mientras que otra mostraba que los ucranianos eran responsables.

"Entre los primeros en aparecer estuvieron esas fotos ucranianas, que mostraban cómo un cuerpo sin alma de pronto mueve un brazo", dijo un reporte el lunes en el programa Rusia-1. "Y en el espejo retrovisor es discernible que los muertos parecen estar levantándose de nuevo".

Pero las imágenes de satélite de inicios de marzo mostraron que los muertos quedaron abandonados en las calles de Bucha durante semanas. El 2 de abril, un video tomado desde un automóvil en marcha y colocado en la internet por un abogado ucraniano mostró esos mismos cadáveres esparcidos en la calle Yablonska, en Bucha. Imágenes de alta resolución de Bucha tomadas por un satélite de Maxar Technology y revisadas por la Associated Press independientemente correspondieron la localidad de los cadáveres con videos separados de la escena. Otros medios de prensa occidentales tuvieron reportes similares.

El fin de semana, periodistas de la AP vieron los cadáveres de decenas de personas en Bucha, muchas de ellas baleadas a quemarropa, y algunas con las manos atadas a la espalda. Al menos 13 cadáveres fueron ubicados en y alrededor de un edificio que los residentes dicen fue usado como base por las tropas rusas antes de su retirada la semana pasada.

No obstante, los funcionarios rusos y la prensa estatal han continuado promoviendo sus propias versiones, repitiéndola en periódicos, radio y televisión. Un artículo prominente en el portal de un popular diario pro-Kremlin, el Komsomolskaya Pravda, culpó de los asesinatos masivos a Ucrania, diciendo que había "otra prueba irrefutable de que el 'genocidio de Bucha' fue cometido por fuerzas ucranianas".

Una columna de opinión publicada el martes por la agencia noticiosa estatal RIA Novosti dijo que los asesinatos en Bucha eran un ardid de Occidente para imponerle sanciones más duras a Rusia.

Analistas apuntan que no es la primera vez en su invasión de seis semanas a Ucrania que el Kremlin ha empleado esa estrategia de negar atrocidades y diseminar desinformación en una campaña coordinada por todo el mundo.

Rusia no logra tomar Kiev: Fiasco militar histórico

WASHINGTON (AP) — La de Kiev es una derrota de proporciones históricas para los rusos.

La campaña arrancó mal y fue de mal en peor.

Cuando el presidente ruso Vladimir Putin lanzó su ataque a Ucrania el 24 de febrero tras una preparación de meses en la frontera, envió cientos de soldados de elite --lo mejor de las fuerzas especiales "spetsnaz"-- en helicóptero para que capturasen un aeródromo mal defendido en las puertas de Kiev.

Otras unidades avanzaban por distintos sectores de Ucrania, incluida la ciudad oriental de Járkiv, la disputada región de Donbas y puntos sobre el Mar Negro. El premio grande, no obstante, era Kiev, la sede del poder. Por ello despacharon fuerzas especiales de la aeronáutica en las primeras horas de la ofensiva.

Putin, sin embargo, no logró su objetivo de aniquilar prontamente un ejército ucraniano mucho más débil, sin armamentos ni efectivos comparables a los de los rusos. Las fuerzas invasoras no estaban preparadas para la resistencia que ofreció Ucrania y no supieron adaptarse, no coordinaron sus operaciones terrestres y aéreas, no previeron la capacidad de Ucrania de defender su espacio aéreo y fallaron en funciones militares básicas como la planificación y la implementación de la cadena de reabastecimientos.

"Es una combinación bien mala si quieres conquistar un país", comentó Peter Mansoor, general retirado del ejército estadounidense y profesor de historia militar de la Universidad Estatal de Ohio.

Al menos por ahora, los rusos están desplazando fuerzas de Kiev a la región oriental. A la larga, Putin tal vez consiga algunos de sus objetivos. El fiasco de Kiev, sin embargo, será recordado por mucho tiempo, sobre todo por las falencias que puso en evidencia en unas fuerzas militares que se supone son unas de las más poderosas del mundo.

"Es asombroso", expresó el historiador militar Frederick Kagan, del Instituto de Estudios de la Guerra de Estados Unidos, quien dice no conocer paralelo alguno en el que una potencia militar como Rusia invade otro país cuando cree tener todo preparado y no logra someterlo.

En la primera mañana de la guerra, helicópteros de combate Mi-8 rusos sobrevolaron Kiev con la misión de capturar el aeródromo de Hostomel, en las afueras de la capital, al noroeste. La captura del pequeño aeropuerto, conocido también como Antonov, les hubiera permitido contar con una base para el traslado de soldados y de vehículos hasta la entrada de la ciudad más grande del país.

Pero las cosas no salieron como estaban planificadas. Se dice que varios helicópteros rusos fueron alcanzados por misiles antes de llegar a Hostomel y que cuando finalmente aterrizaron en sus pistas, sufrieron fuertes pérdidas causadas por fuego de artillería.

Otro ataque para tomar la base aérea de Vasylkiv, al sur de Kiev, también tropezó con fuerte resistencia. Se dijo que varios Il-76 que transportaban paracaidistas fueron derribados por los ucranianos.

Si bien los rusos terminaron tomando el aeródromo de Hostomel, la feroz resistencia de Kiev los obligó a reconsiderar una planificación que daba por sentado que Ucrania caería rápidamente, Occidente lo aceptaría y las fuerzas rusas no tropezarían con una resistencia fuerte.

Los ataques aéreos detrás de las líneas enemigas, como el de Hostomel, son riesgosos y complicados, como se hizo evidente cuando Estados Unidos envió 30 helicópteros Apache a Irak desde Kuwait en el 2003 para atacar una división de la Guardia Republicana iraquí. En el camino, los helicópteros fueron atacados con armas pequeñas y equipo antiaéreo. Un Apache fue derribado y otros sufrieron daños, por lo que la misión fue abortada. De todos modos, las fuerzas estadounidenses capturaron rápidamente Bagdad.

El que la 45ta Brigada Aérea de fuerzas especiales rusas no haya podido cumplir su misión de entrada tal vez hubiera pasado inadvertido si las cosas mejoraban. Pero no fue así.

Los rusos hicieron algunos esfuerzos fallidos por penetrar el corazón de Kiev y luego intentaron rodear la capital, aventurándose más hacia el oeste. Contra todo pronóstico, los ucranianos resistieron a pie firme y frenaron a los rusos, usando con mucha eficiencia armamento suministrado por Occidente, incluido equipo antitanque portátil, misiles antiaéreos Stinger disparados desde el hombro y mucho más.

La semana pasada los rusos se fueron de Hostomel en el marco de una retirada mucho más amplia.

Un aspecto memorable de la batalla por Kiev fue la presencia de una publicitada caravana rusa de reabastecimiento de varios kilómetros en una de las principales rutas hacia la capital. Inicialmente metió miedo a los ucranianos, pero sus fuerzas lograron lanzar ataques y dispersar la caravana a un punto tal que no incidió en la guerra.

"En ningún momento ofrecieron un reabastecimiento relevante a las fuerzas que se desplegaban alrededor de Kiev, jamás aportaron nada", afirmó el portavoz del Pentágono estadounidense John Kirby. "Los ucranianos frenaron esa caravana bastante rápido, derribando puentes, atacando la avanzada y manejándose con mucha agilidad".

Mansoor dice que los rusos subestimaron la cantidad de efectivos que necesitarían y demostraron una "sorprendente incapacidad" en el desempeño de funciones militares básicas. Calcularon mal lo que necesitaban para capturar Kiev, aseguró.

"Iba a resultar algo duro incluso si el ejército ruso hubiera sido competente", manifestó. "Pero demostró ser incapaz de librar una guerra moderna".

Putin no es el único sorprendido por los tropiezos iniciales de su ejército. Expertos de Occidente pronosticaban que, de haber una invasión, Ucrania caería en poco tiempo y los rusos tomarían la capital en cuestión de días y el país en algunas semanas. Algunos analistas sí se preguntaron si Putin había sopesado bien el nivel de entrenamiento recibido por los ucranianos de parte Occidente, sobre todo tras la captura rusa de Crimea y su incursión en Donbas.

El 25 de marzo, un mes después del inicio de la invasión, los rusos dijeron que habían logrado sus objetivos en la región de Kiev y que se enfocarían en la zona separatista de Donbas, en el este de Ucrania. Algunos especularon que Putin quería ganar tiempo sin renunciar a su objetivo, pero a los pocos días la retirada de Kiev era imposible de disimular.

Putin podría plantearse objetivos más sencillos, como asegurar el control de Donbas y tal vez crear un pasaje terrestre entre Donbas y la península de Crimea. El fiasco de Kiev y las deficiencias del aparato militar ruso, no obstante, hacen pensar que difícilmente traten de capturar Kiev a corto plazo.

"Creo que aprendieron su lección", expresó Mansoor.

Nuevas sanciones de EU: hijas de Putin y bancos rusos

BRUSELAS (AP) — Estados Unidos anunció el miércoles sanciones contra las dos hijas adultas del presidente ruso Vladimir Putin y agregó que estaba endureciendo las sanciones contra los bancos rusos en represalia por los "crímenes de guerra" en Ucrania.

Reino Unido y la Unión Europea se disponían a tomar medidas adicionales, como una prohibición de nuevas inversiones en Rusia y un embargo de la UE contra el carbón ruso, después de la reciente evidencia de atrocidades de guerra, reveladas a raíz de la retirada de las fuerzas rusas de zonas que rodean Kiev, incluida la ciudad de Bucha.

Estados Unidos actuó contra dos de los bancos más grandes de Rusia, Sberbank y Alfa Bank, prohibiendo que sus activos entren en contacto con el sistema financiero norteamericano y prohibiendo a los estadounidenses que hagan negocios con ambas instituciones.

Además de las sanciones dirigidas a las hijas adultas de Putin —Mariya Putina y Katerina Tikhonova—, Estados Unidos apuntó contra el primer ministro, Mikhail Mishustin; la esposa y los hijos del ministro de Relaciones Exteriores, Sergey Lavrov; y miembros del Consejo de Seguridad de Rusia, entre ellos Dmitry Medvedev, expresidente y actual primer ministro.

Las sanciones expulsan a todos los familiares cercanos de Putin del sistema financiero estadounidense y congelan cualquier activo que tengan en Estados Unidos.

El presidente Joe Biden calificó la última ronda de sanciones de "devastadora".

"Dejé en claro que Rusia pagaría un precio grave e inmediato por sus atrocidades en Bucha", tuiteó Biden.

Se esperaba que Biden firmara una orden ejecutiva que le prohíba a los estadounidenses hacer nuevas inversiones en Rusia, sin importar dónde vivan. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos está preparando más sanciones contra las principales empresas estatales rusas, según la Casa Blanca.

Vídeos e imágenes de cadáveres en las calles de Bucha tras ser retomada de las fuerzas rusas han desatado indignación entre los aliados occidentales, que han elaborado nuevas sanciones como respuesta.

La propuesta de la Comisión Europea de prohibir las importaciones de carbón sería la primera sanción de la UE dirigida contra la lucrativa industria energética de Rusia debido a su guerra en Ucrania.

El jefe de asuntos exteriores de la UE, Josep Borrell, dijo que los hidrocarburos son clave para las arcas de guerra del presidente Putin.

"Mil millones de euros es lo que le pagamos a Putin todos los días desde el comienzo de la guerra por la energía que nos proporciona. Le hemos dado 35.000 millones de euros. Comparen eso con los mil millones que le hemos dado a Ucrania en armas", agregó Borrell.

HLL