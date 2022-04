Kiev, Ucrania.- Las últimas noticias hoy sábado 16 de abril de 2022 de la guerra de Rusia contra Ucrania.

Atacan vía aérea a Kiev

Rusia prohíbe entrada de primer ministro de Gran Bretaña

También atacan vía aérea a Leópolis

Atacan desde la madrugada a Kiev

Bombardean aeródromo en Oleksandriya

Atacan vía aérea a Kiev

KIEV, Ucrania - El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, informó que una persona murió y varias más resultaron heridas en ataques aéreos efectuados el sábado por la mañana en el distrito de Darnytski de la capital, mientras las fuerzas rusas reanudaban sus ataques dispersos contra la capital en el oeste de Ucrania.

"Nuestras fuerzas de defensa aérea están haciendo todo lo posible para protegernos, pero el enemigo es insidioso y despiadado", expresó Klitschko en la app de mensajes Telegram.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Los ataques, que según el Ministerio de Defensa ruso se dirigieron a una planta de vehículos blindados en la capital ucraniana, fueron un recordatorio violento para los ucranianos y sus partidarios occidentales de que todo el país sigue bajo amenaza a pesar de que las fuerzas rusas parecen concentrarse ahora en el este, donde se teme una nueva ofensiva.

En declaraciones televisadas el sábado, Klitschko instó a los ucranianos a no regresar a Kiev todavía. Advirtió que es probable que continúen los ataques en la capital y que sus suburbios estén llenos de explosivos. "No descartamos más ataques en la capital", advirtió Klitschko. "No podemos prohibir, solo podemos recomendar. Si tienen la oportunidad de quedarse un poco más en las ciudades donde es más seguro, háganlo".

El alcalde de Kiev agregó que, debido a las minas, los residentes de Kiev tienen prohibido visitar parques y bosques en las áreas del noreste que limitan con territorios ocupados anteriormente por los rusos.

SIGUE LEYENDO: Localizan 900 cadáveres en Kiev

Rusia prohíbe entrada de primer ministro de Gran Bretaña

MOSCÚ — Rusia prohíbe la entrada del primer ministro de Gran Bretaña y de una docena de altos funcionarios al país en respuesta a las sanciones británicas a Moscú por su operación militar en Ucrania.

El Ministerio de Exteriores ruso anunció la medida, que afecta a Boris Johnson, a varios ministros y a la ex primera ministra Theresa May, el sábado.

En un comunicado, el ministerio citó las "acciones hostiles sin precedentes del gobierno británico, expresadas, en particular, en la imposición de sanciones contra altos funcionarios" de Rusia.

"El curso de acción rusófobo de las autoridades británicas tiene como principal objetivo suscitar la actitud negativa hacia nuestro país, la reducción de los lazos bilaterales en casi todas las áreas que son perjudiciales para el bienestar y los intereses de los residentes en Gran Bretaña. Cualquier ataque con sanciones se volverá inevitablemente contra sus impulsores", añadió.

El ministerio anunció el viernes en la noche la expulsión de 18 diplomáticos de la Unión Europea de Moscú, luego de que Bruselas declaró persona non grata a 19 miembros de la misión rusa ante la UE y la Comunidad Europea de la Energía Atómica.

Según la UE, las expulsiones son infundadas y los diplomáticos señalados estaban trabajando en el marco de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas.

NO DEJES DE LEER: Rusia amaga con usar armas nucleares e hipersónicas si Suecia y Finlandia se unen a OTAN

También atacan vía aérea a Leópolis

LEÓPOLIS, Ucrania — El gobernador de la región de Leópolis, en el oeste de Ucrania, reporta ataques aéreos en el territorio el sábado en la mañana.

A través de la app de mensajería Telegram, Maksym Kozytskyy, dijo que aviones rusos Su-35 despegaron desde el aeródromo de Baranovichi, en Bielorrusia, y lanzaron misiles sobre su región.

El sistema de defensa aéreo de Ucrania derribó cuatro misiles de crucero, agregó sin ofrecer más detalles sobre posibles víctimas o daños.

TE PODRÍA INTERESAR: Ucrania dice que destruyó buque lanzamisiles de Rusia

Atacan desde la madrugada a Kiev

KIEV, Ucrania — El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, informa de "explosiones" a primera hora del sábado en el distrito de Darnytskyi, en la parte oriental de la capital ucraniana.

Rescatistas y paramédicos trabajaban en la zona y los detalles sobre las víctimas se ofrecerán más tarde, dijo el regidor en una publicación online.

Klitschko instó a los residentes a hacer caso a las sirenas antiaéreas y advirtió a quienes han huido de la capital que, por su seguridad, no regresen por el momento.

La densa humareda que salía de la parte oriental de la ciudad podía verse desde el centro, cerca del río Dniéper.

Bombardean aeródromo en Oleksandriya

KIEV, Ucrania — Las fuerzas rusas atacaron el viernes en la noche un aeródromo en Oleksandriya, una ciudad de la región ucraniana de Kirovohrad, con misiles aéreos, afirma el alcalde, Serhiy Kuzmenko, en Facebook el sábado. No habló sobre posibles víctimas.

En la región oriental de Luhansk, los ataques nocturnos causaron un muerto y tres heridos, según el gobernador de la región, Serhiy Haidai. El operativo causó daños en los gasoductos de Severodonetsk y Lysychansk.

HLL