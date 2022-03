Ciudad de México.- Las últimas noticias de la guerra de Rusia contra Ucrania hoy sábado 12 de marzo de 2022.

Se quedan 30 mexicanos en la guerra de Rusia contra Ucrania

Otros 60 mexicanos expresan intención de regresar a México

ONU negocia corredores de ayuda en Ucrania

Rusia toma suburbios del este de Mariúpol

Asegura Ucrania que otro general ruso murió

Advierten de falta de medicamentos y agua potable en Mariúpol

Se quedan 30 mexicanos en Ucrania

Al menos 30 mexicanos, la mayoría mujeres, prefirieron quedarse en la guerra de Rusia contra Ucrania, pues no quisieron dejar solos a sus esposos debido a que no pueden escapar por la Ley Marcial que obliga a los hombres en edad de poder luchar a quedarse en caso de que se requiera utilizarlos para defender al país.

La Embajadora Olga Beatriz García Guillén informó desde el Aeropuerto Internacional de la capital de Rumania, que los mexicanos están ubicables, aunque podría haber más.

"Unos siguen todavía allá en Ucrania, no van a salir por razones personales, decidieron no hacerlo, (son) alrededor de 30 personas. Los que se están quedando es por esas razones", indicó.

"La mayoría es porque las esposas no quieren dejar a sus esposos, por el tema del reclutamiento militar, ustedes saben que es una decisión del Gobierno ucraniano. NO dejar salir a los ucranianos que tengan entre 16 y 60 años, entonces muchas de las mujeres casadas con mexicanos no quieren abandonar a sus esposos".

Los mexicanos están distribuidos en ciudades como Dnipro, Kiev, Chernihiv, Rivne.

La Embajadora aseguró que muchos mexicanos se han movido al oeste del país en ciudades más cercanas a la frontera, pero no quieren salir. "entonces todas esas personas sabemos dónde están, hemos hablado con ellas, nos han dicho que no van a hacerlo", señaló.

Guerra de Rusia contra Ucrania: otros 60 mexicanos sí regresan a México

En tanto, la Embajadora informó que otros 60 mexicanos y sus familiares han expreso que regresarán a México en el vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana que este sábado aterrizó en Rumania con ayuda humanitaria. Se prevé que el martes esté de regreso.

Estos mexicanos, la mayoría cruzó o cruzaría por la frontera de Siret, de allí hasta Bucarest, donde el avión esperará.

Otros, dijo la Embajadora, han salido voluntariamente por Hungría, Moldavia y Polonia, con el acompañamiento de la Cancillería.

En tanto, que otros mexicanos se quedarán en los países fronterizos esperando que la situación mejores en Ucrania.

ONU negocia corredores de ayuda en Ucrania

El coordinador de la ONU para Ucrania dice que la organización internacional gestiona un acuerdo con las partes en conflicto para crear corredores que permitan llevar ayuda.

Amin Awad dijo a The Associated Press el sábado que se han registrado avances sobre los corredores y los correspondientes ceses de fuego, pero que encuentra resistencia para su rápida aplicación.

Dijo que la región más necesitada de ayuda humanitaria es Mariúpol, una ciudad sitiada cerca de la frontera rusa que sería una de las de más difícil acceso para las caravanas de ayuda. Han fracasado varios intentos de crear rutas de evacuación de la ciudad.

Awad dijo que en total unos 12 millones de ucranianos necesitarían ayuda.

Rusia toma suburbios del este de Mariúpol

El mando militar ucraniano dice que las fuerzas rusas han tomado los suburbios al este de la asediada ciudad de Mariúpol.

En una actualización de la información en Facebook, el mando dijo que la captura de Mariúpol y Severodonetsk en el este era prioritario para las fuerzas rusas. Mariúpol, sitiada desde hace más de una semana, no tiene electricidad, gas ni agua.

Los intentos de evacuar gente de la ciudad de 430.000 habitantes han fracasado, ya que las caravanas humanitarias son cañoneadas.

Asegura Ucrania que otro general ruso murió

Un funcionario ucraniano dice que otro general ruso ha muerto en combate.

Anton Gerashchenko, asesor del ministerio del Interior ucraniano, dijo que el mayor general ruso Andrei Kolesnikov murió en acción durante la batalla de Mariúpol. Sería el tercer general ruso muerto en la guerra, de acuerdo con funcionarios ucranianos.

El mando militar ruso, que mantiene estricto silencio sobre sus bajas, no confirmó la muerte de Kolesnikov.

Previamente, fuentes extraoficiales rusas confirmaron la muerte de un general ruso.

La muerte del mayor general Andrei Sujovetsky, comandante de la 7ma División Aerotransportada, fue confirmada por un colega y la asociación de oficiales del sur de Rusia. La muerte del mayor general Vitaly Gerasimov no fue confirmada por fuentes rusas.

Advierten de falta de medicamentos y agua potable en Mariúpol

Médicos Sin Fronteras dice que algunos residentes de la ciudad ucraniana de Mariúpol están muriendo por falta de medicamentos, mientras que otros caídos en combate son enterrados en tumbas improvisadas por los propios vecinos.

La ONG señaló que la ciudad no tiene agua potable ni medicinas desde hace más de una semana y que su población está recurriendo al agua de los charcos o a la de las tuberías de la calefacción, que luego hierven en hogueras.

La comida escasea y la falta de conexión celular o de internet supone que solo los vecinos con acceso a una radio portátil tienen información de lo que ocurre mas allá de su vecindario, apuntó MSF.

En un mensaje de voz compartido con The Associated Press el sábado, uno de sus empleados dijo haber visto a gente que murió por no tener medicamentos y añadió que “hay mucha gente así dentro de Mariúpol”.

El cooperando contó que había “muchas personas asesinadas y heridas que simplemente está tendidas en el piso. Los vecinos cavan un agujero en el suelo y echan los cadáveres dentro”. (Agencia AP)

