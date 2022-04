Reino Unido.- Ante el incremento repentino de hepatitis aguda infantil de origen desconocido en Reino Unido, las autoridades sanitarias europeas se encuentran investigando el origen.

En Reino Unido suman 74 casos de origen desconocido que están causando la inflamación hepática en los menores de edad. En Inglaterra contabilizaban 49 casos, en Escocia, 13; en Gales e Irlanda del Norte 12.

El Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades (ECDC) confirmó que desconocen el origen de la hepatitis aguda infantil registrado en Reino Unido.

"Los virus comunes que pueden causar hepatitis (virus de la hepatitis A, B, C, D y E) no se han detectado en ninguno de los casos. Algunos de los niños hospitalizados en Inglaterra dieron positivo por SARS-CoV-2 y otros por adenovirus", indicaron, aunque hay que aclarar que hasta el momento no hay una relación con el COVID-19.

El hepatólogo Vicente Carreño, investigador sobre la hepatitis C, afirmó que hay que esperar el resultado de las investigaciones.

"No existe ninguna publicación científica al respecto, no hay datos, lo que no implica que estemos ante una posible nueva variante de la hepatitis", afirmó.

Los niños en los que se ha detectado la hepatitis oscilan entre los dos y cinco años.

La ECDC asegura que en Gran Bretaña ninguno de los virus que provocan habitualmente la hepatitis (A, B, C, D y E) se ha detectado en los pacientes.

Algunos de los síntomas detectados son gastrointestinales, coloración amarilla de piel y mucosas y elevación de las transaminasas.

España investiga tres casos sospechosos de hepatitis infantil

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid informó el miércoles que investiga tres casos aislados de niños infectados por hepatitis aguda severa de origen desconocido.

Los pacientes tienen edades que oscilan entre los dos y siete años, son de Madrid, Aragón y Castilla-La Mancha.

Uno de los menores necesita trasplante hepático, aunque los tres están evolucionando favorablemente.

