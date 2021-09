Brasil. - Con el nacimiento de su bebé, una pareja de influencers de Brasil, generó diversas opiniones luego de que dieran a conocer que la crianza de su hijo será sin género definido.

Bianca Andrade y Bruno Carneiro mejor conocidos como Boca Rosa y Fred respectivamente, hicieron publico la llegada de su bebé de nombre Cris, el pasado 16 de julio. Ambos decidieron que no le asignarán el género masculino o femenino para no criarlo con esa limitante de distinción.

Los influencers de Brasil organizaron una fiesta de revelación, sin embargo, los colores que usaron fue el morado, que representa a las personas no binarias, esto como aportación de la hermana de Fred, quien se identifica como no binaria.

Fred menciona que su hermana le dijo “’¿por qué necesitamos celebrar el género y no solo la persona?’ Ella me dijo esto de una forma muy ligera y me hizo pensar, así que Bianca y yo llegamos a una conclusión: para nosotros, no importa si nace un niño a niña. Por eso elegimos el morado…”.