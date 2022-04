Argentina.- Los padres de una menor de dos meses de nacida identificada como Emma, fueron detenidos después de que fuera declarada muerta en un hospital.

Los hechos se registraron en la ciudad de Mendoza, Argentina, cuando Solange Díaz y Leonel Peralta trasladaron al hospital a su hija quien ya estaba inconsciente.

Maltrato infantil en Argentina: ‘Se murió, ya fue’, el padre de la bebé Emma tras asesinarla. (Foto: TN Argentina).

De acuerdo al medio Diario Clarín, la menor fue declarada muerta en el nosocomio, sin embargo, el personal médico se percató que tenía lesiones hechas desde hace tiempo y recientes.

El personal decidió alertar al Sistema de Emergencias 911 por un posible caso de maltrato infantil, por lo que los padres de Emma fueron detenidos.

Durante las investigaciones, se supo que el hombre tuvo una condena previa de seis meses en prisión por golpear a su pareja, por lo que las autoridades no descartaron que la menor viviera en un ambiente de violencia.

Maltrato infantil en Argentina: Hombre abusó de su pareja

También, algunos testigos señalaban que la pareja peleaba constantemente y que incluso Solange Díaz había sido abusada sexualmente por el hombre.

“Una doctora me dijo que había sido violada y la obligué a hacer la denuncia porque no quería, aunque quedó en una exposición… Leonel ya le había pegado y por eso perdió el primer embarazo. Ella me contó que le trajo pastillas para que termine de abortar”, expresó la madre al medio TN Argentina.

Un tío de Solange Díaz declaró al mismo medio que antes de que la pareja fuera detenida, el padre de la menor se mostró frío ante la muerte de su hija.

“Se me murió la guacha, pero bueno, ya fue, qué le vamos a hacer”, expresó el hombre.

