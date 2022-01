Papa Francisco critica que las parejas prefieren tener mascotas a hijos

Roma. Durante su mensaje desde el Vaticano, el papa Francisco criticó que hoy en día hay muchas parejas que no decidan tener hijo y que prefieran criar mascotas, entre ellos, perros y gatos.

De acuerdo a 20minutos.es, el máximo pontífice comentó lo anterior durante la primera audiencia del año 2022 desde el Vaticano y desde donde mandó un mensaje reflexivo sobre esta tendencia que está ocurriendo en todo el mundo.

Muchas parejas no tienen hijos porque no quieren o tienen solamente uno porque no quieren otros, pero tienen dos perros, dos gatos… Sí, perros y gatos ocupan el lugar de los hijos. Sí, hace reír, lo entiendo, pero es la realidad. Y este hecho de renegar de la paternidad y la maternidad nos menoscaba, nos quita humanidad, la civilización se vuelve más vieja", afirmó el papa Francisco en su mensaje.