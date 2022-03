Kiev, Ucrania.- ¿Qué tan peligroso sería la explosión de la planta nuclear Zaporizhzhia? ¿Es cierto que sería 10 veces más grande que la de Chernobyl? Una agencia de la ONU, el Presidente y el Ministro de Relaciones Exteriores ucranianos coinciden en que sería peor que Chernobyl, pero en cuanto a la magnitud hay discrepancias.

El Ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, aseguró el jueves que la explosión de la planta nuclear Zaporizhzhia sería 10 veces más grande que el desastre de Chernobyl.

"¡Los rusos deben cesar INMEDIATAMENTE el fuego, permitir a los bomberos, establecer una zona de seguridad!", señalaba en Twitter. "Si explota, ¡será 10 veces más grande que Chernobyl!".

La magnitud del desastre no está confirmada como 10 veces mayor, pero sí sería superior a Chernobyl, incluso hay una discrepancia entre el Ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania y el Presidente.

Volodymyr Zelensky afirmó el viernes que el ataque ruso a la planta nuclear pudo haber causado la destrucción equivalente a "seis Chernobyl".

Esta imagen tomada de un video muestra la planta nuclear Zaporizhzhia, el 20 de octubre de 2015, en la ciudad de Enerhodar, Ucrania. Foto: AP

¿Cuál es la diferencia entre Chernobyl y Zaporizhzhia?

Zaporizhzhia tiene seis reactores, que a diferencia de Chernobyl (con cuatro), son reactores de agua a presión (PWR, por sus siglas en inglés), explicó Mark Wenman, del Imperial College London a la BBC.

Los reactores de Zaporizhzhia tienen estructuras de contención alrededor para detener cualquier radiación. Son de hormigón reforzado con acero capaz de soportar eventos extremos tanto naturales como provocados por el hombre. "Como un accidente aéreo o explosiones", afirmó el experto.

Además, a diferencia de Chernobyl, la planta de Zaporizhzhia no tiene grafito en su reactor, lo que provocó el incendio en 1986.

Los reactores PWR tienen sistemas de protección contra incendios incorporados.

Otro experto, Tony Irwin, profesor asociado honorario de la Universidad Nacional de Australia y ex gerente del reactor OPAL, el único reactor nuclear de Australia, dijo a The Guardian, que obviamente no es buena idea disparar misiles, pero "el PWR es un tipo de reactor mucho más seguro, porque es un reactor de diseño de dos circuitos".

Además, el Presidente ruso Vladimir Putin, aunque amagó con usar armas nucleares en la invasión a Ucrania, no ha dado señales de destruir las plantas nucleares, pues en caso de derrocar el Gobierno ucraniano sería su usufructo.

Rafael Mariano Grossi, director General de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, describiendo la situación de la planta nuclear durante el incendio. Foto: AP

¿Entonces en que se basa que sería peor la explosión de Zaporizhzhia?

En que Zaporizhzhia tiene seis reactores y Chernobyl tenía cuatro.

Chernobyl tenía la capacidad de producir 3200 MW (Megatio), y tenía dos más en construcción al momento del accidente.

En tanto que Zaporizhzhia tiene seis reactores nucleares del modelo VVER-1000 con capacidad de 950 MW en cada uno de ellos. (5,700 en total). Actualmente es la mayor central nuclear de Europa y la tercera en el mundo.

"El accidente de Chernobyl fue una combinación de un mal diseño de la central nuclear, que además no disponía de un recinto de contención, junto con los errores producidos por los operadores de la misma, dejando fuera de servicio voluntariamente varios sistemas de seguridad con el fin de realizar un experimento, en el marco de un sistema en el que el entrenamiento era escaso, y en el que no existía un organismo regulador independiente", señala un informe de la Industria Nuclear Española.

El mismo organismo señala que en los primeros diez días hubo grandes emisiones de radionucleidos que contaminaron más de 200 mil kilómetros cuadrados de Europa.

El sábado 4 de marzo, Rafael Mariano Grossi, director General de la Agencia Internacional de la Energía Atómica de la ONU, confirmó que un proyectil ruso había impactado en la planta, pero bomberos ucranianos habían apagado el fuego.

En Facebook, el organismo de la ONU, resaltó la importancia de mantener la capacidad de enfriar el combustible nuclear y afirmó que perder esta capacidad podría causar un accidente más grave que el de Chernóbil en 1986. Aunque no precisa cuán más grande sería.

(Con información de AP, BBC, Israel Times y DW)

