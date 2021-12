Reino Unido.- Una mujer sufrió toda una odisea para lograr ser atendida por un médico que inicialmente le diagnosticó COVID y resultó ser una enfermedad más grave.

Chloe Girardier, de 23 años, detalló al medio local The Sun que inició con una tos frecuente en julio y al paso de los meses esta no paraba, sin embargo, debido a la pandemia, pocos doctores ofrecían una consulta en persona.

“Es muy difícil conseguir citas; seguían diciéndome que no era elegible para una cita urgente porque era solo una tos. Hubo varias veces que la gente me preguntó si me había hecho la prueba de COVID y fue frustrante porque todavía existen otras enfermedades y la tos no es solo un signo de COVID”, expresó Chole.

En Reino Unido, Chole acudió al doctor y le diagnosticaron COVID... resultó ser una enfermedad más grave. (Foto: GoFoundMe).

Después de luchar para conseguir una cita con el médico, comentó que le diagnosticaron COVID por lo que recetaron antibióticos, inhaladores y tabletas, sin embargo, ninguno le funcionó.

Siete citas con el médico después, Chloe notó que estaba perdiendo peso, por lo que solicitó una radiografía para descubrir que estaba pasando realmente.

“Cuando comencé a perder peso en octubre, fue entonces cuando realmente presioné para obtener respuestas porque era notorio para todos los que me rodeaban”, comentó.

Chole de Reino Unido fue diagnosticada con linfoma de Hodgkin

Hasta ese momento fue que un médico encontró en el pecho de Chloe una masa que medía casi 12 centímetros, lo que llevó a un diagnóstico de cáncer a principios del mes de diciembre.

Chloe fue diagnosticada con linfoma de Hodgkin, un cáncer que es poco común del sistema linfático que causa síntomas como tos persistente, picazón en la piel, pérdida de peso, sudor y fiebre.

“Estoy presentando una queja a mis médicos porque creo que me han engañado durante mucho tiempo debido a mi edad. Había oído hablar de este tipo de cáncer antes porque conocía a alguien que lo había tenido y, afortunadamente, es uno de los cánceres más fáciles de tratar, así que estoy seguro de que me recuperaré por completo”, expresó.

Ahora en su lucha contra el cáncer, Chole recibirá quimioterapias, por lo que su familia está recaudando fondos para darle una peluca de pelo real a la joven.

“La parte agotadora es que Chloe tiene que recibir quimioterapia y comenzará esto muy pronto, esto significará perder su hermoso cabello largo, los procedimientos comienzan mañana y para cualquier dama, sin importar la edad, perder el cabello es enorme, algo realmente desgarrador”, se puede leer en la página web de recaudación de fondos.

