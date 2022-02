Ante las fuertes tensiones entre Rusia y Ucrania expertos estiman que una invasión acabaría con la vida de hasta 50 mil civiles en tan solo dos días, además de desencadenar una crisis humanitaria con hasta 5 millones de refugiados, según las evaluaciones militares y de inteligencia estadounidenses.

De acuerdo con un artículo del Whasington Post, las crecientes preocupaciones surgen tras los bombarderos registrados en la frontera con Ucrania, así como el arribo de 62 mil tropas rusas que se encuentran respaldadas por decenas de miles de personal adicional para brindar apoyo logístico, aéreo y médico para un posible asalto.

Ante los hechos, funcionarios estadounidenses, inicialmente escépticos, parecen haber cambiado de opinión a medida que continúa la acumulación de soldados, dijo un asistente del Congreso.

China y Rusia unidos ante la tensión que se vive con Ucrania

“Nuestra preocupación sería que no estacionen grupos de batalla… en la frontera de otro país dos veces y no hagan nada”, dijo un funcionario europeo, refiriéndose a una acumulación anterior el año pasado. “Creo que ese es el miedo real que tengo. [Putin] ahora los puso a todos ahí afuera. Si no vuelve a hacer nada... ¿qué le dice eso a la comunidad internacional en general sobre el poderío de Rusia?”

Hasta ahora el presidente Vladimir Putin se reunió con el presidente chino, Xi Jinping, en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing, donde ambos 321| líderes emitieron un comunicado en el que afirman sus quejas mutuas sobre el orden internacional liderado por Estados Unidos, desde la expansión de la OTAN hasta las alianzas de seguridad en la región de Asia y el Pacífico. Mientras que Estados Unidos y sus aliados han amenazado con severas sanciones que podrían paralizar las exportaciones de petróleo y gas de Rusia, entre otras cosas, Moscú y Beijing acordaron una nueva cooperación energética a través de un gasoducto ruso hacia China.

NO DEJES DE LEER:

Muere niño que quedó atrapado en pozo de 30 metros de profundidad

Pese a sanciones Corea del Norte, desarrolla armas y misiles nucleares

Detienen a mujer acusada de asesinar a su hija de 3 años en Estados Unidos

Investigan balacera en casa de Estados Unidos que dejó 5 muertos, entre ellos un menor

CAZ

Las noticias de AM en

Síguenos