Reprochan exembajadores tibieza de AMLO por no condenar ataque de Rusia

Ciudad de México.- La tibieza de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sobre el conflicto de Ucrania vs Rusia fue criticado por tres exembajadores de México, pues este jueves en la mañanera el Presidente de México ni siquiera mencionó a Rusia o su presidente Vladimir Putin.

"Me avergüenza la timorata posición de AMLO y nuestro Canciller a la descarada invasión de Ucrania por parte de Rusia", señaló Andrés Rozental, ex Embajador en Reino Unido y ex representante permanente ante Naciones Unidas en Ginebra.

"¡Ni una mención a Putin o Rusia como responsables de esta clara violación de los principios de derecho internacional y de la Carta de la ONU!".

Y es que esta mañana, López Obrador, a diferencia de la posición del presidente estadounidense Joe Biden, solo pidió que no se utilice la fuerza y no haya invasión, pues "no estamos a favor de una guerra".

"La no intervención, la determinación de los pueblos y la solución pacífica de las controversias", dijo que será siempre la postura de México, pero sin mencionar a Rusia o Putin.

Ayer el Presidente estadounidense Joe Biden acusó a Vladimir Putin de haber llevado a cabo un "ataque injustificado y sin provocación" contra el pueblo ucraniano y alertó de consecuencias "catastróficas".

La anterior Embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena, planteó que México debe estar del lado de Ucrania.

"No caben la tibieza y las medias tintas en aras de un falso equilibrio", lanzó.

"México debe condenar no sólo rechazar. Aquí no se buscan espacios de diálogo. Se exige el respeto a las normas del derecho internacional. Buscar espacios de diálogo era la expresión favorita del sexenio pasado".

El también exEmbajador en Estados Unidos, Arturo Sarukan, reprochó la posición del Presidente mexicano.

"Sí, que bueno que abogue por la paz mundial, el diálogo y el no uso de la fuerza. ¿Y la condena a las acciones rusas?", cuestionó.

