Kiev, Ucrania.- La Embajada de México en Ucrania confirmó la serie de explosiones en Kiev tras el ataque que ordenó el Presidente de Rusia Vladimir Putin.

Olga Beatriz García Guillén, embajadora mexicana, narró que vivió las primeras explosiones en Kiev y dijo que se encuentra bien junto con los mexicanos que residen en ese país.

"En la mañana se escucharon algunas explosiones, yo las escuché realmente muy lejanas al lugar, después nos enteramos -por la prensa y por las declaraciones que han hecho las autoridades ucranianas- que habían sido atacadas instalaciones estratégicas, pero que no habían atacado a la población civil, lo cual pareciera ser que así es", indicó.

"En la Embajada de México somos cuatro funcionarios, estamos bien, no fuimos afectados; por su puesto todas las familias (mexicanas) que nos han reportado en las últimas horas están bien, no tenemos evidencia que alguien haya tenido un percance por esta situación. Afortunadamente, no tenemos ninguna baja que lamentar".

Piden 50 mexicanos salir de ciudades ucranianas

Junto con el canciller Marcelo Ebrard y el representante de México ante la ONU, José Ramón de la Fuente, la embajadora detalló que hay 225 personas entre mexicanos, sus parejas y sus hijos, de los cuales cerca de la mitad están en Kiev.

En tanto, que 50 personas que están en Kiev y Odessa están manifestando su petición de ser evacuadas.

Mientras que este jueves, dijo, están trabajando para sacar a Rumania un grupo de mexicanos que desde el miércoles está en la ciudad de Ivano-Frankivsk.

"Vamos a ir, vamos a entregar en la frontera a los mexicanos, en coordinación con el Embajador Guillermo Ordorica de Rumanía y él se encargará de ellos; entonces regresaremos a Kiev para seguir atendiendo a mexicanos que nos siguen pidiendo la protección y documentos", señaló.

Mantiene México relaciones con Rusia

El Canciller Marcelo Ebrard aclaró que México mantiene sus relaciones con Rusia.

"Es una de las cosas que tenemos que hacer, mantener el diálogo con las diferentes partes", argumentó.

"Es muy difícil México apoye una respuesta bélica, nuestra posición es esencialmente encontrar una salida política".

HLL