La situación entre Rusia y Ucrania parece cada vez más complicarse pese a los esfuerzos de varios países por llegar a una solución pacífica, ya que ahora el gobierno ruso ha tomado otras medidas previo a lo que podría ser un ataque.

Ahora, Rusia comenzó a evacuar su embajada en Kiev, y Ucrania instó a sus ciudadanos a abandonar Rusia mientras la región se preparaba para una mayor confrontación luego de que el presidente Vladimir Putin recibió autorización para usar la fuerza militar fuera de su país y Occidente respondió con sanciones.

Las esperanzas de una salida diplomática para evitar una nueva guerra devastadora parecían haberse desvanecido y Estados Unidos e importantes aliados europeos acusaron el martes a Moscú de cruzar una línea roja al enviar tropas al otro lado de la frontera de Ucrania a las regiones separatistas. Varios lo describieron como una invasión.

Rusia comenzó a retirar personal de sus puestos diplomáticos en Ucrania, informó la agencia estatal de noticias Tass, un día después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores anunció un plan de evacuación citando amenazas. El miércoles por la tarde, la bandera rusa ya no ondeaba sobre la embajada en Kiev, de acuerdo con un fotógrafo de The Associated Press. La policía rodeaba el edificio.

Después de semanas de tratar de proyectar calma, las autoridades ucranianas mostraban una creciente preocupación el miércoles. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania desaconsejó viajar a Rusia y recomendó que cualquier persona que se encuentre allí se vaya de inmediato, diciendo que la “agresión” de Moscú podría conducir a una reducción significativa de los servicios consulares.

Papa Francisco pide a involucrados arreglar las cosas y evitar una guerra

El papa Francisco instó a los bandos implicados la disputa entre Ucrania y Rusia a examinar sus conciencias ante Dios y a retirar sus amenazas de guerra.

En un llamado al final de su audiencia general semanal, Francisco dijo que estaba dolido y alarmado por los acontecimientos en Ucrania, que según dijo “desacreditan el derecho internacional”.

No hizo referencia a la acumulación de soldados rusos ante las fronteras ucranianas ni al reconocimiento por parte de Moscú de dos zonas rebeldes del este de Ucrania, pero señaló: “Una vez más, la paz de todos se ve amenazada por intereses creados”.

El Vaticano se mueve por una tensa línea diplomática y ecuménica, dados sus esfuerzos por acercarse a la Iglesia Ortodoxa rusa y convocar un segundo encuentro entre el pontífice y su líder, el patriarca Cirilo.

Francisco pidió a creyentes y no creyentes que el 2 de marzo, Miércoles de Ceniza en el calendario católico, celebren un día de ayuno y oración.









