Rusia y China, en el primer día de la cumbre de los líderes del G20, abogaron para el reconocimiento mutuo de las diferentes vacunas contra COVID disponibles, en particular entre los países miembros del grupos de los 20 países industrializados, entre los que se encuentran ellos.

Xi Jinping, mandatario de China y Vladimir Putin, presidente de Rusia, no asistieron de manera presencial, en su discursos transmitidos por videoconferencia, y Putín dijo lo siguiente:

A pesar de las decisiones del G20, no todos los países que lo necesitan tienen acceso a las vacunas” anti-Covid, señaló Putin, cuya declaración fue transmitida por la televisión pública rusa. “Algunos Estados, en particular los del G20, no están dispuestos a reconocer mutuamente las vacunas y los certificados de vacunación, lamentó".