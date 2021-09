Estados Unidos.- Teauryajya DuBenion, de 29 años, comenzó su carrera de estríper en Los Ángeles con el apoyo de algunos amigos. “En Los Ángeles, todo el mundo es estríper”, dijo.

Tu enfermera local es estríper, la maestra es estríper, la niñera es estríper, el paseador de perros es estríper. Y yo estaba harta de no poder comer bien todos los días”.

Ahora, más de dos años y 400,000 seguidores después, DuBenion, cuyo nombre de usuaria es @PicassoBae, se considera como la novia estríper de TikTok.

DuBenion forma parte de una creciente comunidad de estríperes en TikTok que hacen publicaciones con la etiqueta #Striptok. En vez de hablar trivialidades, la comunidad ha construido una red en línea para intercambiar consejos profesionales, recomendaciones de seguridad y los tradicionales chismes de los clubes de estriptís.

DuBenion recientemente hizo un TikTok viral en el que le daba consejos a las bailarinas sobre cómo hacer su rutina durante los días de la menstruación. Sus recomendaciones son incisivas pero prácticas, como “ponte doble ropa interior”.

El video obtuvo casi medio millón de visualizaciones, y la sección de comentarios estuvo compuesta de un coro de mujeres compartiendo consejos de higiene femenina.

Los comentarios estaban llenos de mujeres que daban consejos adicionales sobre lo que les funcionaba, fueran o no estríperes... Fue genial”.

DuBenion cree que muchas de las seguidoras que ven su TikTok no aspiran a ser estríperes sino que simplemente se sienten inspiradas por su carisma y actitud.

He recibido mensajes de personas que me dicen que les he dado más confianza, ya sea porque quieren practicar estriptís, o en su trabajo actual, o en las metas de vida que se fijaron... Todo gracias a la forma en que hablo de mis propias experiencias de vida a través del estriptís”.