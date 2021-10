Turquía.- Una noticia de un hombre que fue reportado como desaparecido y ayudó con su propia búsqueda dio la vuelta al mundo.

Beyhan Mutlu, de 50 años, había salido con sus amigos a una fiesta en la provincia de Bursa en Turquía, sin embargo, se había emborrachado y sus acompañantes habían perdido contacto con él durante la madrugada.

Después de que lo buscaron, sus amigos decidieron reportarlo como desaparecido ante la gendarmería, intentaron comunicarse con él por teléfono, sin embargo, recientemente había cambiado de número.

Cuando uno de mis amigos no pudo encontrarme, ellos me reportaron como desaparecido en la gendarmería. Ellos realmente no deberían haber hecho eso”, expresó.