Ciudad de México.- Mexicanos que vivían en Ucrania ya se encuentran en Polonia y Rumanía, según ha informado el canciller Marcelo Ebrard.

En medio de la invasión de Rusia a la capital de Ucrania, Kiev, Ebrard compartió una publicación en su cuenta de Twitter que una familia mexicana se encuentra en Rumanía.

La familia Naumov Rossano, proveniente de Kiev, fue recibida en Rumanía por el embajador de México en aquel país Guillermo Ordorica.

“Llega la familia Naumov Rossano a Rumania proveniente de Kiev, les recibe nuestra embajada a cargo de Guillermo Ordorica. La operación rescate avanza”, escribió Ebrard en Twitter.

Mediante un video, Ordorica informó que 22 mexicanos que vivían en Ucrania ya están en territorio rumano y están en espera de ser repatriados a México.

"Las colas que hay para cruzar de Ucrania a México son muy largas. Tenemos información de que en algunos casos hay gente que lleva esperando más de 72 horas y cuando llegan finalmente a la garita, los trámites son muy exhaustivos, son muy lentos y todo esto retrasa", expresó.

Así mismo, de acuerdo a la agencia Reforma, varias personas provenientes de Kiev también han llegado a Polonia, tal es el caso de Daniela Vara.

"Fueron unos días súper fuertes de cambios, de muchas cosas, de agotamiento total… Ya llegué a Polonia, en Polonia me recogió el Cónsul de la Embajada y, afortunadamente, como yo no los dejo tranquilos, los persigo todo el tiempo, en la Embajada estoy teniendo apoyo completamente de parte de ellos", expresó.

ONU reacciona a amenaza nuclear de Rusia

Tras la amenaza de un ataque nuclear de Rusia contra Ucrania, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas votó para convocar una sesión extraordinaria de la Asamblea General para abordar la invasión de Rusia a Ucrania.

“Justo esta mañana, el presidente Putin puso a las fuerzas nucleares de Rusia en alerta máxima, a pesar de que está invadiendo un país sin armas nucleares y no está bajo la amenaza de la OTAN”, expresó Linda Thomas-Greenfield, la embajadora de Estados Unidos en la ONU al medio The New York Times.

Rusia votó en contra pero no pudo vetar la medida, ya que era una votación de procedimiento, China, India y los Emiratos Árabes Unidos se abstuvieron, como lo habían hecho la semana pasada para una resolución que condenaba la invasión.

Por su parte, el embajador de Ucrania, Sergiy Kyslytsya, expresó que su país siempre había “esperado conversaciones de paz” y que una delegación estaba tratando de encontrar una ruta segura hacia la frontera de Bielorrusia para las negociaciones.

“Putin ha recurrido al chantaje nuclear abierto… el mundo debe prestar atención a este acto muy amenazante”, expresó.

