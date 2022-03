Ucrania.- Mientras Rusia continúa con los bombardeos, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, anunció que todos los prisioneros que tengan experiencia de combate real serán liberados de la cárcel.

De acuerdo al medio Daily Mail, el presidente expresó que los presos podrán “compensar su culpa en los lugares más calientes de la guerra”.

“Hemos tomado una decisión que no es fácil desde el punto de vista moral, pero que es útil desde el punto de vista de nuestras defensas”, comentó Zelenskyy.

La agencia AP reportó que en las primeras horas del martes en Ucrania continuaron los bombardeos.

Habitantes de la ciudad de Kharkiv escucharon las detonaciones, luego de que el lunes no se logró un avance en las conversaciones que buscan detener la guerra.

Así mismo, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pidió una prohibición global de aviones y barcos rusos.

Últimas noticias Ucrania Rusia: En riesgo paz mundial

Durante una sesión de emergencia de la Asamblea General de Naciones Unidas, el embajador de Ucrania, Sergiy Kyslytsya, lamentó que su país pague por su libertad.

“Ucrania está pagando ahora el precio máximo por la libertad y la seguridad de sí misma y de todo el mundo”.

Kyslytsya aseguró que si su país "es aplastado", la paz y la democracia en todo el mundo están en riesgo.

“Si Ucrania no sobrevive, la paz internacional no sobrevivirá. Si Ucrania no sobrevive, Naciones Unidas no sobrevivirá”, expresó.

