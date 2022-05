Colombia. Un video agregado en las redes sociales por una víctima de robo se volvió en Bogotá, después de que mostrara como tras ser víctima de un asalto de dos hombres a bordo de una moto, los siguió y sin dudar los embistió con su auto de lujo.

De acuerdo a eluniversal.com.mx, los hechos ocurrieron a medio día en las calles de Bogotá, cuando el conductor de un auto BMW fue víctima de un asalta por parte de dos motoladrones, quienes después de despojarlo de sus pertenencias se dieron a la fuga.

Pero la víctima, no quiso quedarse con los brazos cruzados, ya que después de que los motociclistas cometieran el atraco, comenzó a seguirlos, y al llegar a una esquina, aprovechó para embestirlos.

En el video se puede notar, como el conductor del auto de lujo, al ver que tiene cerca a los ladrones en moto, aprovecha que llegan a una esquina para embestirlos, sin importar, que también chocará contra otros vehículos.

Tras el impacto, los dos motociclistas, cayeron al suelo, hasta ahí, se puede ver el video que fue difundido, sin embrago, después el mismo conductor del auto de lujo comentó para el diario El Tiempo, donde dio a conocer más detalles de los hechos.

Dimos la vuelta por la Circunvalar para bajar por la 72, los iba a invitar a todos a un restaurante en la zona G. Iba tranquilo, me dio calor, quité el techo y a las cuatro cuadras me abordaron estos personajes (que iban a bordo de una moto) por el lado izquierdo, me pusieron un revolver en la cabeza y me dijeron que me iban a matar, que les entregara todas las cosas”, cuenta el conductor, quien también entregó un reloj Cartier, avaluado en 40 millones de pesos, así como dos celulares y una cadena que portaba en ese momento.