Colombia.- Víctor Escobar no era un enfermo terminal, pero su vida quedó marcada de dolor físico a sus 24 años cuando sufrió un accidente. Por esta razón, el hombre de 61 años decidió morir el viernes por eutanasia.

Un cúmulo de enfermades no permitieron a Víctor Escobar tener una vida digna. Padecía la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), diabetes e hipertensión. Hace 36 años fue aplastado por su propio vehículo de carga mientras trabajaba, lo que originó que fuera operado varias veces de la columna.

Víctor Escobar, a cuestas, pero seguro de su lucha y derecho que consiguió, agradeció el apoyo que recibió de la población, sus abogados y su familia.

Dijo que su lucha fue para pacientes como él, no degenerativos o terminales, para que pudieran tener la voluntad de decidir sobre su vida.

La vida de Víctor Escobar quedó marcada desde que tenía 24 años cuando sufrió un accidente. Foto: AP

"No les digo adiós, sino un hasta luego. Porque la vida no es comprada, la vida poco a poco nos va llegando el turno a cada uno. No digo adiós sino hasta luego, poco a poco nos iremos encontrando donde Dios nos tenga", dijo Víctor Escobar antes de morir.

Víctor Escobar aunque no era enfermo terminal decidió morir por eutanasia

Aunque a Víctor Escobar el Tribunal Superior de la Ciudad de Cali le negó la eutanasia por un error administrativo en un proceso de tutela, un juzgado civil ayudó a completar el procedimiento.

Desde el 17 de diciembre, su abogado, Luis Giraldo, informó que su cliente había logrado algo histórico. "A la decisión de los pacientes como él a decidir morir dignamente".

La vida de Víctor Escobar quedó marcada desde que tenía 24 años cuando sufrió un accidente. Foto: AP

Horas antes de morir Víctor Escobar, su abogado le dedicó algunas palabras.

"En horas iniciará un camino hacia la eternidad, en pocas horas tu cuerpo dejará de sentir dolor. Tu nombre quedará marcado en la historia. Será un referente para aquellos que buscan la libertad, la libertad de decidir: el dolor, ya no más. Lo que tú has vivido lo viven muchos a diario, que no pueden aceptar su condición y su realidad y prefieren vivir en el dolor de ser señalados en una sociedad que aún le falta por madurar", dijo.

Víctor Escobar murió, pero tuvo la oportunidad de ver crecer a sus cuatro hijos y convivir con su esposa Diana Francelly Nieto.

El hombre colombiano falleció a las 9:20 de la noche del viernes 7 de enero, como fue su deseo, informó su abogado en Twitter.

La vida de Víctor Escobar quedó marcada desde que tenía 24 años cuando sufrió un accidente. Foto: AP

Palabras con las que se despidió de todos,Victor Escobar, paciente con EPOC y sus enfermedades derivadas como parálisis, quien ganó su derecho de morir dignamente, parar tanto sufrimiento y dolor, antes de recibir la eutanasia.

A esta hora está en paz. No sufre, ni tiene dolor���� pic.twitter.com/b8AiX5BDZc — dona_pily (@Dona_Pily2) January 8, 2022

En compañía de su abogado y esposa, Víctor Escobar agradeció a aquellas personas que lo apoyaron para lograr su voluntad, la eutanasia. pic.twitter.com/dw0mfYuqt9 — Duvan Alvarez (@duvan_ad) January 7, 2022

La vida de Víctor Escobar quedó marcada desde que tenía 24 años cuando sufrió un accidente. Foto: AP

(Con información de AP, Infobae y La Nación)

NO DEJES DE LEER:

Las consecuencias de unos influencers que en tiempos de pandemia decidieron hacer 'party' de Canadá a México

¿Dónde fue tomada la foto de Cuauhtémoc Blanco con líderes criminales?

¿Vacuna contra COVID afecta el ciclo menstrual?

HLL

Las noticias de AM en

Síguenos