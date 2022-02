Ciudad de México.- El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que hay conservadores "conservadores corruptos, tranzas" con un pensamiento retrógrada porque son dogmáticas que se “tragan todo” y acusó a la senadora Lilly Téllez de traición, luego de que la senadora afirmara que si llegara a ser presidente lo metería a la cárcel.

El Presidente tabasqueño aseguró desde Palacio Nacional que hay familias con integrantes con ese pensamiento y que no hay “ninguna posibilidad de que entren en razón” por lo que no se puede hablar con ellas.

“Yo también por eso no dedico mucho tiempo a querer convencer a la élite y algunos sectores de clase media, no. Les digo, como lo mencionaba el maestro Pellicer, ‘siga usted su camino, ahí vas bien’, sigue escuchando a Loret, sigue escuchando a Carmen Aristegui, sigue leyendo el Reforma, vas muy bien, EL UNIVERSAL, ahí la llevas”, expresó López Obrador.

AMLO asegura que se mantiene informando al pueblo de ‘mente limpia’

Aseguró que le dedica mucho más tiempo a estar informando a la mayoría del pueblo, “y no me cuesta mucho trabajo porque es una mente mucho más abierta, limpia, y desde luego muy leales”.

Sin mencionar el nombre de Lilly Téllez, a quien invitó a ser senadora por Morena pero luego se pasó a la bancada de Acción Nacional, López Obrador refirió que hay políticos que “sin haberles hecho nada”, traicionaron el movimiento.

Hay políticos, mujeres, hombres, que nosotros les dimos la oportunidad; yo soy responsable, soy culpable porque los invitamos a participar y sin nada, sin haberles hecho nada traicionaron al movimiento. Eso no pasa con la gente humilde, con la gente pobre.

“Yo a veces digo, ‘y esta señora que me quiere meter a la cárcel, qué le hice’ si lo único que hice, cometí a lo mejor el error de invitarla, pero en qué la dañé. ¡No, en nada! Es un pensamiento conservador, también lo entiendo, pero eso es lo que está sucediendo”, expresó sobre Lilly Téllez sin mencionar su nombre.

En días pasados, a través de un espacio de Twitter, la senadora Lilly Téllez declaró que “si hay que entrarle”, no descarta la posibilidad de ser candidata presidencial para 2024 e incluso podría ganarle a Claudia Sheinbaum.

“No estaba en mis planes entrar a la política, si yo fuera presidente no hay nada que me gustaría más que meter a prisión a López Obrador, a su gabinete y a otras personas. Pero yo lo veo, y no como un acto de venganza, sino como un elemental, fundamental y ya muy necesario acto de justicia”, declaró la senadora por Sonora en la conversación de Twitter.

“A mí me gustaría verlo, a López Obrador, como el primer presidente de México tras las rejas, en la celda, con una sentencia clara y ni qué decir de varios personajes de su gabinete”, agregó la legisladora panista.

AMLO rompe veda de revocación de mandato con el movimiento “#AMLONOESTASOLO”

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó este martes a sus simpatizantes a que no se manifiesten el próximo 27 de febrero en el Zócalo de la Ciudad de México ante la convocatoria de la manifestación denominada "#AMLONOESTASOLO" y, pese a la veda, los exhortó a que mejor participen en la consulta de revocación de mandato.

En la conferencia de prensa de Palacio Nacional, el Mandatario federal aseguró que no tiene información de la convocatoria que circula en redes sociales sobre esta concentración.

"Acerca de la manifestación no tengo informes. Yo le pediría respetuosamente que no se manifestaran, que no haya ningún acto de apoyo, que mejor como ciudadanos libres e independientes participen el día 10 (de abril)".

En el salón Tesorería, el presidente López Obrador aseguró que a pese a que solo se instalarán 57 mil de las 165 mil casillas en el país, confió que habrá una alta participación en la consulta de revocación de mandato.

"El que quiere ser libre lo será, si hay que estar desde un día antes, hay que estar. Así hemos enfrentado todos los obstáculos siempre, nunca ha sido fácil, siempre hemos luchado en contra de la corriente", aseveró.

