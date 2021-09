Ciudad de México.- Senadores del Partido Acción Nacional (PAN) reprobaron la presencia en México del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez y el apoyo que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) le está brindando.

Alejandra Reynoso Sánchez, secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República, destacó que la visita del presidente de Cuba es una falta de respeto para México. .

Dijo que es reprobable que en una fecha emblemática y de fiesta nacional para los mexicanos, el presidente de la República pronuncie un discurso procastrista para defender a sus socios y amigos del régimen que ha llevado a la pobreza y que ha tenido en la opresión al pueblo cubano.

Lo que sucedió el día de hoy no es casualidad, lo que sucedió el día de hoy lo tenían perfectamente planeado, y qué pena que el día de la Independencia, la festividad de México, y además a 200 años de su consumación, lo utilice para vanagloriar al régimen comunista y opresor, a un dictador, como es el presidente de Cuba", expresó.

La senadora Reynoso Sánchez advirtió que este desatino del presidente López Obrador le puede generar un conflicto con Estados Unidos.

Me parece que el presidente López Obrador no está midiendo las consecuencias y está jugando, como sus amigos, a la victimización y a echarle la culpa a otros del desastre que tienen en sus países. Me refiero al tema de Cuba y al tema de Venezuela, porque el discurso es exactamente el mismo", dijo la legisladora panista.