Tras las acusaciones de este martes del ministro presidente de la Suprema Corte de Justica de la Nación, Arturo Zaldívar, quien afirmó que el gobierno del expresidente Felipe Calderón de ejercer "presiones" en las resoluciones sobre el incendio de la Guardería ABC en 2009, la diputada del PAN y exprimera dama, Margarita Zavala, negó los señalamientos.

Margarita Zavala se excusó de los dichos hechos por el ministro durante la presentación de su libro “10 años de derechos. Autobiografía jurisprudencial” ante integrantes de la Escuela de Formación Judicial del Poder Judicial de la Federación, mediante una serie de mensajes en su cuenta de Twitter.

Mentir sobre que ninguna autoridad en el gobierno de su esposo buscó a los padres de las víctimas del incendio en la estancia infantil en la que murieron 49 niños, fue la acusación de Margarita Zavala al ministro.

Margarita Zavala desmiente acusaciones por caso de guardería ABC

"@FelipeCalderon desde el día siguiente de la tragedia (y yo) tuvimos varios encuentros en Hermosillo y en la CDMX. También tuvieron pláticas con autoridades del IMSS y de Salud", escribió.

En referencia a las declaraciones del presidente de la Suprema Corte sobre la supuesta "operación de Estado para proteger a la familia de la esposa del presidente (Calderón), Margarita Zavala aseguró que esto también era falso, pues, según dijo, "fue el propio gobierno federal el que denunció y obtuvo órdenes de aprehensión" incluso contra una familiar suya.

Asimismo aseguró que, en su momento acompañó los esfuerzos del decreto en el que se otorgaron becas, pensiones, tratamiento, seguridad social, apoyo psicológico a las víctimas y aseguró que a día de hoy sigue en contacto con algunas de las madres de los menores.

"A las que nunca he utilizado porque al dolor cuando se toca debe ser sólo para sanarlo y no para utilizarlo", dijo.

Finalmente, Margarita Zavala criticó que todo lo dicho por el ministro en la presentación de su libro no está incluido en el contenido de este y que solamente fue una "ocurrió" durante el evento.

"Ya no tenga ocurrencias señor @ArturoZaldivarL y concéntrese en su trabajo que es la justicia en México y que poco ha hecho por ella en estos años", sentenció.

Al presentar su libro “10 años de derechos. Autobiografía jurisprudencial”, el ministro Arturo Zaldívar afirmó que hubo una operación desde el Estado para proteger a la familia de la entonces primera dama y a diversos servidores públicos.

“Hoy puedo dar fe, de una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa del presidente, para proteger a los altos funcionarios públicos de ese gobierno que hoy viene a hablar de Estado de Derecho y de autonomía y de no sé cuántas cosas, sin ninguna autoridad para decirlo”, enfatizó.

El también presidente del Consejo de la Judicatura Federal recordó que en la época en la que presentó el proyecto de sentencia del caso de la Guardería ABC en el que determinó responsabilidad del Estado Mexicano en la muerte de 49 menores de edad durante el incendio, tuvo una fuerte discusión con el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont.

“En un momento me dice el secretario: Dice el presidente que no te apoyamos para esto, y le dije, dile al presidente que postuló un ministro, no designó un secretario de Estado, que yo no soy su empleado y no voy a llevar en mi conciencia la muerte de 49 niños”, indicó.

