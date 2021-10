España.- Después de la petición del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a que se pidan disculpas por los agravios contra los indígenas en la conquista de México, el expresidente de España, José María Aznar, aseguró que no pedirá perdón.

Durante su participación en la Convención Nacional del Partido Popular, el expresidente comentó que en esta época en donde se pide perdón por todo “no va a voy a engrosar las filas de los que piden perdón o diga quien lo diga”.

Yo estoy dispuesto a sentirme muy orgulloso, pero no voy a pedir perdón”, señaló.

Luego, el expresidente felicitó a México por la celebración de los 200 años de Independencia, y dijo que hay que fijarse quién pide a España que se disculpe, en referencia al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ahora me dice usted, el 200 aniversario de la Independencia de México, enhorabuena, pero luego me cambia la cosa y me dice que España tiene que pedir perdón, ¿y usted cómo se llama? Dígame, ¿cómo se llama? Andrés Manuel López Obrador”, dijo ante el líder del PP, Pablo Casado Blanco.