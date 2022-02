Ciudad de México.- El Presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habría violado la ley, por ende, delitos, al revelar información personal de Carlos Loret de Mola y pasar por encima de varias leyes y de la propia Constitución de la República Mexicana.

El viernes 12 de febrero, visiblemente molesto con Carlos Loret de Mola por revelar las mansiones de su hijo José Ramón López Beltrán en Houston, Texas, el Presidente de México expuso el presunto sueldo del periodista, incluso pediría al SAT confirmar la información e informar si pagó sus impuestos.

Everardo Moreno, abogado de la UNAM, en entrevista con José Cárdenas en Radio Fórmula señaló que tendrá que ser el propio Carlos Loret de Mola quien interponga las denuncias correspondientes para enjuiciar al Presidente de México.

¿Se cometen hechos constitutivos de delito por parte del Presidente de la República?, le cuestionó Cárdenas al abogado Moreno.

"A mí juicio sí se cometen delitos", sostuvo el abogado de la UNAM.

Artículo 16 de la Constitución

Las comunicaciones privadas son inviolables. La Ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas. Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. (...) La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor.

Artículo 6 La Ley General de los Datos Personales

El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones de seguridad nacional, en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

Artículo 69 del Código Fiscal

El personal oficial que intervenga en los diversos trámites relativos a la aplicación de las disposiciones tributarias estará obligado a guardar absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados, así como los obtenidos en el ejercicio de las facultades de comprobación.

Artículo 57 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas

Se considera información privilegiada la que obtenga el servidor público con motivo de sus funciones y que no sea del dominio público.

Artículo 108 fracción II de la Constitución

El Presidente de la República podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana.

Artículo 210 del Código Penal Federal

Se impondrán de treinta a doscientas jornadas de trabajo en favor de la comunidad, al que sin justa causa, con perjuicio de alguien y sin consentimiento del que pueda resultar perjudicado, revele algún secreto o comunicación reservada que conoce o ha recibido con motivo de su empleo, cargo o puesto.

A pesar de los delitos que habría cometido AMLO, el abogado Everardo Moreno advirtió que el Presidente de México no puede ser enjuiciado hasta que deje la Presidencia, el 1 de octubre de 2024.

¿Qué dijo AMLO de Carlos Loret de Mola?

"Se supone que Loret ya no está en Televisa y le dieron 11 millones 800 mil pesos el año pasado", dijo López Obrador por lo que pedirá una explicación a esa empresa.

"Hay que ver si paga impuestos, todo esto lo voy a pedir (al SAT)", dijo AMLO.

"Gana más que yo, pero me da pena porque yo gano muchísimo si se compara con lo que gana la mayoría del pueblo de México", señaló López Obrador.

Y el Presidente tabasqueño atacó el trabajo periodístico del Loret de Mola.

"Ustedes creen que porque se trata de un periodista de altos vuelos, muy inteligente, buen escritor, no, es por golpeador", señaló.

¿Qué respondió Carlos Loret de Mola a AMLO?

El periodista Carlos Loret de Mola publicó un video de más de 4 minutos para responder a los ataques del Presidente de México y destacó que continuará haciendo periodismo al costo que sea.

"El presidente está acorralado. No sabe como zafarse del escándalo de la casona de su hijo. Y hoy me vuelve a calumniar y encima me pone en riesgo al revelar montos inflados y falsos de supuestos ingresos. Es gravísimo. Es un delito. Está fuera de sí este aspirante a dictador", señal en Twitter.

Mi respuesta a las amenazas y mentiras del presidente. Y todo... por las casonas de su hijo Houston. pic.twitter.com/vlrqyLjGxV — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) February 11, 2022

