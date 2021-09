El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que llegó a la Presidencia de México no por el cargo, sino para hacer historia.

Durante su mañanera de este miércoles, AMLO dijo que no le interesa la politiquería o los cargos sino transformar al país.

Yo no llegué aquí para tener el cargo más importante de la República, llegué aquí para transformar. En ese sentido, sí aspiro a algo trascendente, me interesa la historia, no los cargos", señaló AMLO.