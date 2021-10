AMLO afirma que Gas Bienestar va por el 51% del mercado de Gas LP en México

Con el objetivo que mostrar que el proyecto de Gas Bienestar avanza día a día, AMLO dio a conocer que buscará que en poco tiempo se logre abarcar el 51% del mercado de Gas LP en todo el país, ya que en la Ciudad de México ha tenido éxito.

De acuerdo a elluniversal.com.mx, AMLO fue cuestionado en Palacio Nacional sobre los bloqueos que realizan los distribuidores del gas en el Valle de México por el precio máximo al combustible, donde el mandatario acusó que había 5 empresas que controlaban todo lo relacionado al gas LP.

El compromiso es que nosotros nos hagamos cargo del 51% del mercado, porque no había contrapeso, no es como el caso de la distribución de las gasolinas o de la energía eléctrica, ahí podemos garantizar nosotros que no haya aumento. En el gas no podíamos, por eso se fue para arriba porque cinco grandes empresas controlaban todo el gas, la distribución”, comentó AMLO.