AMLO Hoy: ‘Si yo no fuera presidente, México sería un caos’, afirma López Obrador

AMLO Hoy: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador comentó que de no haber ganado las elecciones del 2018, el país sería un caos e incluso aseguró que ‘habría más muertos por el COVID’.

De acuerdo a eluniversal.com.mx, AMLO fue claro al afirmar que también a beneficiado el país cambiar la política económica, porque de no ser así, ‘México estaría hundido’.

“Si no se hubiese dado el cambio en el 18 ya Pemex estaría en bancarrota, la CFE lo mismo, y un caos en el país. No soy adivino, pero tengo sensibilidad, si no se hubiera cambiado esa política de saqueo, el país estaría hundido", señaló el presidente.

No hubiesen podido enfrentar la pandemia como lo hicimos, hubiese costado muchísimo más vidas, estaría el país destrozado”, dijo.

Asimismo, AMLO reconoció que la pandemia por el COVID provocó una crisis económica que afectó a toda la población y que hoy en día sigue en ese proceso, pero afirmó que bajo su administración se logró una estabilidad económica.

AMLO Hoy: Destaca cero deudas en México

De igual manera, AMLO fue claro que lo anterior lo ha logrado sin endeudar al país, aunque no habló del gasto realizado a sus obras que han superado los presupuestos de inicio.

No hubiesen podido enfrentar la pandemia como lo hicimos, hubiese costado muchísimo más vidas, estaría el país destrozado. Ahora no, nosotros tenemos estabilidad económica, financiera, no se endeudó al país, no se ha empobrecido al pueblo a pesar de la crisis económica y el prestigio de México esta por lo alto”, aseveró.

