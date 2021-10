Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, afirma que los integrantes de "Va por México" buscan engañar a la población pues dicen ser distintos, manifestando entonces "si hay alguna diferencia es la existe entre la Coca Cola y la Pepsi Cola".

¿Y por qué razón se reunieron allá arriba, Claudio X. González, este señor que es de aquí -ni modo pues, en Tabasco también hay gente así, ¿o no, Adán?, hay de todo, y parte de la democracia es la pluralidad-, este señor de Hoyos, Gustavo de Hoyos, que era de Coparmex, esta organización que es como un sector del PAN?

"Se unieron PRI y PAN, imagínense. ¿Cuándo se había visto esto? No nos creían, porque engañaron muchísimo tiempo haciendo creer que eran distintos. ¿Y cuál diferencia?, decíamos nosotros, no existe, es lo mismo, son iguales, si hay alguna diferencia es la que existe entre la Coca-Cola y la Pepsi-Cola, y no nos creían, y ahora ya se quitan la máscara, ya se descaran y todos juntos", aseveró AMLO.

AMLO invita a población a participar con su voto para la Ley de Revocación de Mandato

Al encabezar la firma del decreto para regularizar automóviles extranjeros, conocidos como "autos chocolates", AMLO también criticó que esta alianza presentara hace unos días ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Revocación de Mandato, pues aseguró que esto lo hacen porque le tienen "mucho miedo al pueblo".

Llamó a la población a participar en este ejercicio sea a favor o en contra.

Yo Invito a todo el pueblo que participe, a que vayan a votar a favor o en contra, pero que todos participemos para dejar establecida la democracia como forma de vida, Establecer el hábito democrático en nuestro país, esa herencia, el legado a las nuevas generaciones será de mucha utilidad.

"Se va llevar a cabo en marzo del año próximo una consulta, por primera vez en la historia de México se va aplicar el método democrático de la revocación del mandato, a finales de marzo del año próximo se van a instalar mesas, casillas, y se va a votar de manera muy sencilla, se va preguntarle al pueblo, a todos lo ciudadanos" ¿quieres que se continúe el Presidente o que renuncie? "Es sí o no, como dirían mi paisanos, sí o no, lo demás no me interesa.

Vamos aplicar este método, me tiene muy contento, que se haya aprobado esta iniciativa, y miren como son los conservadores, se oponen a este ejercicio, todo el bloque conservador, ahora dicen que la ley es inconstitucional y que la Suprema Corte la tiene que declara inconstitucional para que no se aplique la revocación de mandato. No cabe duda que le tienen mucho miedo al pueblo, dijo AMLO.

CAZ

