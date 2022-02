México. Con la finalidad de apoyar la libertad de expresión, se informó de una protesta ciudadana en las redes sociales contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador por los ataques al periodista Carlos Loret de Mola, después de dar a conocer las lujosas casas de su hijo mayor en Houston.

La conversación e indignación ciudadana detonó con mensajes de Whatsapp, individuales y grupales, llamadas telefónicas y tuiteos a lo largo del viernes apenas se conocieron las invectivas del Presidente.

Convocados por el organismo Sociedad Civil México en su cuenta @SocCivilMx, más de 60 mil personas participaron la noche del viernes en un Espacio de Twitter (un foro de audio en vivo al que se conectan usuarios de la red social) vinculado al hashtag #TodosSomosLoret.

El foro de protesta virtual concluyó sobre la madrugada, pero la grabación del debate fue reproducida por usuarios a lo largo del sábado para batir el récord como el Espacio más escuchado en español a nivel mundial al acumular más de un millón de escuchas a las 20:00 horas de ayer, según informó a REFORMA un vocero de Twitter.

En el foro hicieron uso de la voz un centenar de personas entre artistas, comediantes, intelectuales, periodistas, políticos y profesionistas.

El mensaje común fue el rechazo a los dichos del Presidente en su conferencia matutina en contra de Loret de Mola y la exhibición de sus datos personales, pero fue ampliándose la crítica hacia el gobierno de AMLO.

Acusaron la violación de derechos de libertad de expresión e información, a la Ley General de Protección de Datos Personales y al Código Fiscal de la Federación al divulgar datos personales del comunicador.

Participaron figuras como el empresario Alejandro Martí, la activista María Elena Morera, el ex Rector de la UNAM, José Narro, la conductora Martha Debayle, la politóloga Denise Dresser y María Amparo Casar, que encabeza la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, coautora del reportaje sobre las casas de López Beltrán. Incluso Marco Antonio Solís, "El Buki", se conectó a la transmisión.

Afirman que difama y destruye reputaciones

Dresser advirtió que el Presidente difama para desacreditar y destruir la reputación de quienes opinan distinto. "(La mañanera) es un circo romano, donde el emperador alza o baja el pulgar para definir su suerte", acusó.

Así lucía el espacio que defendía la libertad de expresión.

Martha Debayle opinó que no se trata sólo de periodistas o personas públicas, sino de todos los mexicanos que están expuestos a un discurso del Ejecutivo en el que se condena y criminaliza el éxito, y es mejor ser mediocre y no progresar.

Consultado por REFORMA respecto a las reacciones, Loret de Mola dijo: "Confieso que aún no me recupero del asombro y la emoción. Hubo momentos en que las palabras que escuché me llegaron muy profundo, muy adentro, me conmovieron como nunca me había sucedido".

Añadió: "tengo muy claro que no se trató de mí: la inusitada agresión del Presidente en mi contra fue solo una gota, pero derramó el vaso. El vaso se había venido llenando con sus abusos de poder, sus desplantes autoritarios, sus actitudes de aspirante a dictador. Fueron muchos agraviados antes y me temo, vendrán muchos después.

También se abrió otro foro con el hashtag #NoTodos SomosLoret con la participación fundamentalmente de periodistas.

Con una convocatoria menor, los participantes insistieron en la necesidad de no centrar la discusión en un caso particular, sino en problemas que viven los periodistas, particularmente de seguridad, y que afectan la libertad de expresión.

¿Qué es Space?

Space o Espacios es el lugar donde se producen las conversaciones de audio en directo.

Twitter abrió la opción en 2020 para que los usuarios puedan tuitear y hablar en vivo.

Desde tuitear hasta hablar, leer y escuchar, Spaces fomenta y desbloquea conversaciones más reales y abiertas con la profundidad y el poder que solo la voz humana puede aportar", dijo a Grupo REFORMA un vocero de Twitter.

