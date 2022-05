AMLO defiende saludo a la mamá de ‘El Chapo’, ‘¿qué se me quita? ¿Qué pierdo?’

México. Una vez más, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, volvió a hablar sobre la ocasión en la que saludo a María Consuelo Loera pérez, mamá de ‘El Chapo’, en una gira por Sinaloa.

Fue en marzo del 2020, y de acuerdo a eluniversal.com.mx, hoy AMLO en Palacio Nacional, recordó esa anécdota cuando hizo un alto total a su comitiva en una gira por Sinaloa, para saludar exclusivamente a la mamá de Joaquín Guzmán Loera.

En su mensaje, López Obrador fue claro y afirmó que se bajó de su vehículo en un acto público, lugar donde se encontraba la mamá de ‘El Chapo’, por lo que no dudó en acudir a saludarla.

Sabemos lo que pasa en las familias, la descomposición social que se originó durante el periodo neoliberal, la desintegración de las familias y eso nos lleva a decir ‘vamos a actuar de esta manera’, que no significa complicidad, que no significa impunidad, contubernio”, comentó el presidente de México.

Asimismo, Andrés Manuel López Obrador afirmó que nunca ha dejado de saludar a la gente y en esta ocasión no fue la excepción, y más tratándose de una persona de la tercera edad.

Porque si saludo a la mamá de Guzmán Loera, ‘¿por qué la saluda?’ ¡Cómo no voy a saludar a la señora, a una anciana!. Imagínense que no me bajo de la camioneta porque es la mamá de Guzmán Loera y me puede ir mal en mi imagen. ¡Qué va a decir cualquiera de estos personajes! Estoy tranquilo con mi conciencia, mi tribunal es mi conciencia”, afirmó el mandatario federal.