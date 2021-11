AMLO: “No hay elementos para preocuparnos”, pide calma ante la variante ómicron del COVID

AMLO: Después de que en el fin de semana las noticias sobre la nueva variante ómicron de COVID, informaran que los casos de contagios van en aumento en diferentes partes del mundo, López Obrador pidió a la población desde Oaxaca, no alarmarse.

De acuerdo a Forbes.com.mx, AMLO ofreció su mañanera desde Oaxaca y fue claro al decir que hasta el momento no hay certeza de los riesgos que pueda provocar en la salud esta nueva variante ómicron de COVID.

Asimismo, destacó el presidente de México que ante el exceso de información sobre esta nueva variante de COVID de nombre, ómicron, lo único que se está creando es pánico en la población de todo el mundo.

Decirle a todos los mexicanos que estamos llevando a cabo un seguimiento; que no hay elementos para preocuparnos, no hay motivos de riesgo de acuerdo a los reportes que me han entregado los especialistas”, comentó AMLO en su mañanera desde Oaxaca.

De igual manera, AMLO volvió a insistir de que no hay que entrar en pánico, ya que no hay información sólida hasta el momento sobre la nueva variante de COVID ómicron.

“Sí hay mucha información en los medios que no debemos de espantarnos porque hay bastante incertidumbre e información no confirmada, no hay información sólida si esta variante es más peligrosa que las otras variantes, no existe eso”, comentó el presidente de México.

AMLO: Se reunirá con autoridades de Salud para analizar la situación

Por su parte, Andrés Manuel López Obrador también destacó que hoy por la tarde se reunirán con el equipo de Salud de su gabinete para tener más conocimiento de la situación y ver en su caso que medidas se podrán tomar para evitar que la variante de COVID ómicron llegue al país.

Se le está dando un seguimiento y se va a actuar con mucha responsabilidad. Pensamos que hemos avanzado mucho en la vacunación y que seguimos vacunando y vamos a intensificar el programa de vacunación”, concluyó AMLO.

NLD

Las noticias de AM en

Síguenos