Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, en la conferencia de prensa de esta mañana, confirmó que existen denuncias interpuestas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), para a investigar a científicos por presuntos malos manejos de recursos, esto luego de manifestar que se tiene que combatir la corrupción por parejo.

AMLO, asegura que no tendrá impunidad para nadie, pero que con respecto a estas denuncias, será un juez quien las resuelva.

Tras cuestionarle si hay denuncias contra investigadores del Conacyt, AMLO dio su respuesta:

"Eso fue lo que tronchó la causa de la Revolución Mexicana, la corrupción. Eso es lo que dio el traste con todo y nosotros tenemos que acabar con la corrupción en todos lados".

TAMBIÉN: Otorgan millonada a Guardia Nacional y no le piden cuentas

En Palacio Nacional, el Mandatario federal señaló que, en el sexenio pasado, en la llamada "Estafa Maestra" hubo universidades que protegiéndose de la autonomía, directores y rectores caciques “aplaudidos hasta por la monarquía española” se enriquecieron por medio de actos de corrupción.

Ya no debe de haber impunidad para nadie. Tenemos que purificar la vida pública y el que no tiene ningún delito, el que es inocente, no debe de preocuparse para nada, porque también no se fabrican delitos, y no se permite que jueces hagan y deshagan.