Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el presidente de México coincidió con el ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, que en la cúpula el Poder Judicial ya no hay corrupción, pero no puede decir lo mismo de “otros” ministros, jueces y magistrados.

Arriba y en particular en lo que tiene que ver con la actuación del presidente de la Corte sin duda se puede decir que se actúa con honestidad.

“Él es un hombre honesto, íntegro y honrado y no podría decir lo mismo de otros ministros, tampoco de magistrados y jueces, no puedo generalizar”.

Arturo Zaldívar asegura que la corrupción ya no es parte del Poder Judicial

Ayer al presentar su tercer informe de labores, el ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, afirmó que la corrupción institucionalizada y el nepotismo ya han sido erradicados del Poder Judicial de la Federación (PJF).

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, AMLO dijo que hace falta limpiar el Poder Judicial y también el Poder Ejecutivo, porque la corrupción estaba muy arraigada.

El gobierno era sinónimo de corrupción, estaba secuestrada al servicio de corruptos, no solo era delincuencia organizada, no solo en caso del señor García Luna (exsecretario de Seguridad detenido en Estados Unidos), era delincuencia de cuello blanco.

El presidente López Obrador dijo que le gustó el informe del ministro Zaldívar porque antes los presidentes de la Corte no hablaban de la corrupción, no usaban la palabra y no estaba en su discurso.

