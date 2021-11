El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), al afirmar que “ya no queremos privatizaciones” reafirmó que todo el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec estará bajo el mando de una empresa de la Secretaría de Marina (Semar) porque, señaló, se busca que los bienes de la nación no se trasladen, no se entreguen a particulares ni que se rematen.

AMLO detalló, en un video difundido en sus redes sociales al realizar una supervisión del proyecto en el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, que las utilidades que se obtengan de este proyecto serán destinadas para el pago de las pensiones de los elementos de las Fuerzas Armadas, así como de los trabajadores al servicio del Estado.

Todo el proyecto del Istmo: los puertos, los ferrocarriles -porque no es nada más el Ferrocarril del Istmo, es también el de Coatzacoalcos a Palenque, y de Ixtepec a Tapachula, a la frontera con Guatemala-, los parques industriales del Istmo, todo es manejado o va a ser manejado por una empresa que va estar bajo la custodia de la Secretaría de Marina, para que los bienes del pueblo, de la nación, no se traslade, no se entregue a particulares, no se rematen, ya no queremos más privatizaciones.

Istmo, fuente de ganancia para pensiones de trabajadores del Estado, asegura AMLO

Queremos cuidar lo que es de todos los mexicanos y que mejor que la Secretaría de Marina para que cuide el patrimonio de todos los mexicanos en lo que tiene que ver con los puertos y con ferrocarriles de esta región. Las utilidades de la empresa se van a destinar para el pago de las pensiones de las Fuerzas Armadas y también de los trabajadores al servicio del Estado, dijo.

Acompañado por el gobernador Cuitláhuac García (Morena) y por los secretarios de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán; de Hacienda (SCHP), Rogelio Ramírez de la O; Rocío Nahle, de Energía (Sener), así como por Rafael Marín Mollinedo, director general del proyecto del Istmo de Tehuantepec, el presidente López Obrador destacó que en la construcción de este proyecto se está aplicando una "economía mixta" con los tres motores de la economía: los sectores social, privado y público.

